Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,6062 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,0975 руб. Было заключено 55846 сделок. Объем торгов составил 253418,08 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,09 руб. за доллар США.

22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6062 руб.

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,81 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3489,07 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 55352,860 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,379 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6062 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,0975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,0975 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8056 руб. Минимальный курс евро составил 88,3 руб., максимальный - 89,605 руб. Была заключена 8281 сделка.... Минимальный курс евро составил 88,3 руб., максимальный - 89,605 руб. Была заключена 8281 сделка.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4615 руб. Минимальный курс юаня составил 11,393 руб., максимальный - 11,54 руб. Было заключено 315 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,393 руб., максимальный - 11,54 руб. Было заключено 315 сделок.... читать дальше

.

ЦБ РФ в феврале отмечает оживление кредитования после сезонно низких темпов в январе: кредиты компаниям выросли на 0,8% после традиционного январского сокращения (на 0,2%), темпы роста кредитов физлицам ускорились до 1,4% с 0,8%. В феврале корпоративный портфель вырос... В феврале корпоративный портфель вырос... читать дальше

.

Доллар США и евро растут на "Московской бирже", курс доллара поднялся выше 75 руб. впервые с 22 февраля, евро торгуется выше 89 руб. впервые с 5 марта. Курс доллара США составил 75,015 руб. в 18:54 мск, что на 90 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил... Курс доллара США составил 75,015 руб. в 18:54 мск, что на 90 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил... читать дальше

.

Прибыль российских банков в феврале 2021 года составила 168 млрд рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что банки РФ в феврале 2020 года получили 140 млрд рублей прибыли. Таким образом, по сравнению с этим показателем прибыль сектора в феврале 2021... Ранее сообщалось, что банки РФ в феврале 2020 года получили 140 млрд рублей прибыли. Таким образом, по сравнению с этим показателем прибыль сектора в феврале 2021... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang... В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang... читать дальше

.

В январе 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,8% по сравнению с январем 2020 годом - до 92,9 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). К декабрю 2020 г. рост составило 29,7%. В январе прошлого года рост... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ в 2020 году выросла в 1,9 раза по сравнению с 2019 годом, до 13,448 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась на 67,5%, до 15,818 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 85%, до 13,761 млрд рублей.... Валовая прибыль выросла на 85%, до 13,761 млрд рублей.... читать дальше

.

ПАО "Нижнекамскшина" в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 146 млн рублей, что в 4,4 раза меньше показателя предыдущего года, сообщается в отчетности шинного завода. Выручка сократилась в 2,1 раза - до 6,9 млрд рублей. При этом предприятие смогло сдержать рост... читать дальше

.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста, сообщила Государственная служба статистики. Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 4 трлн 194,1 млрд гривен. По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с... По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с... читать дальше

.

Темпы роста российского рынка жилой недвижимости стабилизируются во втором полугодии 2021 года, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. По мнению агентства, в это время, как ожидается, завершится действие государственной программы субсидирования... читать дальше

.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу при нынешних темпах вакцинации может быть достигнут в июле - августе, при более масштабном использовании вакцин - даже раньше. "Наша задача - как раз как можно быстрее и эффективнее... "Наша задача - как раз как можно быстрее и эффективнее... читать дальше

.

Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 7 марта 2021 года) экспортировала 39,7 млн тонн зерна, что на 25,6% больше, чем годом ранее (31,6 млн тонн), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе в специальном обзоре. В том числе экспорт пшеницы вырос до 33,07 млн тонн с... читать дальше

.