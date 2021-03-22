Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3427,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1562,58 млрд руб.

22 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 марта составили по Российской Федерации 3427,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3232,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3396,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3192,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 марта составили 1562,58 млрд руб. против 1563,73134 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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