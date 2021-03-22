22 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Январь 2021
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Январь 2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Февраль 2021
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22 марта 2021 года 09:06
Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Годовая LPR осталась на уровне... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:59
"Аэрофлот" планирует развивать практику продажи "билетов в никуда" в рамках спецпредложений для своих клиентов, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.
"На 8 марта на новом Airbus мы делали рейс Москва - Москва. Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:47
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и международных платежных систем.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:34
Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, ранее, на минувшей неделе, продемонстрировав максимальное падение с октября.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,34 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:28
Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 234,33 пункта (0,71%) и составил 32627,97 пункта.
Standard & Poor's... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:20
Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,17-74,38 руб., по итогам... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,2923... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:15
Совет директоров Банка России с 22 марта повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50% годовых.
В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его прогноза. По оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы опустились по итогам торгов в пятницу на фоне перехода доходности гособлигаций США к росту.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,76% - до 423,35 пункта.
Британский индекс FTSE 100... читать дальше
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22 марта 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с...
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22 марта 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
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21 марта 2021 года 18:02
Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени, заявил генеральный директор компании Амин Нассер... читать дальше
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21 марта 2021 года 17:29
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Аналитики "Авито Недвижимости" в свою... читать дальше
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