ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,139 руб., евро - 88,433 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,57 коп.

22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп.

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Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне... Годовая LPR осталась на уровне... читать дальше

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"Аэрофлот" планирует развивать практику продажи "билетов в никуда" в рамках спецпредложений для своих клиентов, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. "На 8 марта на новом Airbus мы делали рейс Москва - Москва. Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких... "На 8 марта на новом Airbus мы делали рейс Москва - Москва. Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких... читать дальше

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и международных платежных систем. "Вы видите, как США объявляют своей задачей... "Вы видите, как США объявляют своей задачей... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, ранее, на минувшей неделе, продемонстрировав максимальное падение с октября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,34 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 234,33 пункта (0,71%) и составил 32627,97 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 234,33 пункта (0,71%) и составил 32627,97 пункта. Standard & Poor's... Standard & Poor's... читать дальше

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Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,17-74,38 руб., по итогам... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,17-74,38 руб., по итогам... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,2923... читать дальше

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Совет директоров Банка России с 22 марта повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его прогноза. По оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских... В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его прогноза. По оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы опустились по итогам торгов в пятницу на фоне перехода доходности гособлигаций США к росту. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,76% - до 423,35 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,76% - до 423,35 пункта. Британский индекс FTSE 100... Британский индекс FTSE 100... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени, заявил генеральный директор компании Амин Нассер... читать дальше

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Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Аналитики "Авито Недвижимости" в свою... читать дальше

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