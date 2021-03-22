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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,139 руб., евро - 88,433 руб.
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22 марта 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,139 руб., евро - 88,433 руб.

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22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,57 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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22 марта 2021 года 09:06
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Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам одиннадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:59
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"Аэрофлот" планирует развивать практику продажи "билетов в никуда" в рамках спецпредложений для своих клиентов, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и международных платежных систем.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:34
Нефть продолжает дешеветь
Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, ранее, на минувшей неделе, продемонстрировав максимальное падение с октября.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 марта 2021 года 08:30
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,34 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:28
Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно
Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 234,33 пункта (0,71%) и составил 32627,97 пункта.

Standard & Poor's...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:20
Рубль умеренно снизился к доллару и евро на "Московской бирже"
Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,17-74,38 руб., по итогам...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 74,2923 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,2923...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:15
ЦБ РФ с 22 марта повышает ключевую ставку до 4,5% годовых
Совет директоров Банка России с 22 марта повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его прогноза. По оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:09
Рынки акций Европы завершили торги в пятницу снижением
Фондовые индексы стран Западной Европы опустились по итогам торгов в пятницу на фоне перехода доходности гособлигаций США к росту.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,76% - до 423,35 пункта.

Британский индекс FTSE 100...    читать дальше
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22 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,139 руб., евро - 88,433 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с...
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22 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:00

Баланс счета текущих операций...    читать дальше
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21 марта 2021 года 18:02
Saudi Aramco заявила о приоритетных поставок нефти в Китай
Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени, заявил генеральный директор компании Амин Нассер...    читать дальше
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21 марта 2021 года 17:29
Средние цены на новостройки в крупнейших городах России в марте - от 78 до 111 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Аналитики "Авито Недвижимости" в свою...    читать дальше
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