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22 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,139 руб., евро - 88,433 руб.
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22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 88,433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,57 коп.
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.22 марта 2021 года 08:59
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.22 марта 2021 года 08:47
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и международных платежных систем. "Вы видите, как США объявляют своей задачей... читать дальше
.22 марта 2021 года 08:34
Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, ранее, на минувшей неделе, продемонстрировав максимальное падение с октября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в понедельник составляет $64,24 за баррель, что на... читать дальше
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.22 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
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.22 марта 2021 года 08:20
Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,17-74,38 руб., по итогам... читать дальше
.22 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,2923... читать дальше
.22 марта 2021 года 08:15
Совет директоров Банка России с 22 марта повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его прогноза. По оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских... читать дальше
.22 марта 2021 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы опустились по итогам торгов в пятницу на фоне перехода доходности гособлигаций США к росту. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,76% - до 423,35 пункта. Британский индекс FTSE 100... читать дальше
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 12:00 Баланс счета текущих операций... читать дальше
.21 марта 2021 года 18:02
Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени, заявил генеральный директор компании Амин Нассер... читать дальше
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Средние цены на новостройки в крупнейших городах России в марте - от 78 до 111 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Аналитики "Авито Недвижимости" в свою... читать дальше
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