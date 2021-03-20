Цена поставок российского газа в Китай с началом 2021 года упала до $118,5 за тысячу кубометров, следует из данных Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики. В I квартале 2020 года цена была $202 за тысячу кубометров, во II - $182, в III - $144; в IV-... читать дальше

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Волонтёрские и молодёжные организации в России смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно постановлению №389 от 16 марта 2021... Согласно постановлению №389 от 16 марта 2021... читать дальше

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России необходимо создать конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, растить экономику только на долговом финансировании будет тяжело, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в рамках первой стратегической сессии с представителями... читать дальше

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Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируется открыть в 2023 году, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта ведет инвестор. Это... читать дальше

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Люди поменяли свое отношение к недвижимости, финансовому сектору придется это учитывать при развитии ипотеки, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо... "Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо... читать дальше

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В поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В поставках... "В поставках... читать дальше

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Бизнес сможет инвестировать в проекты по глубокой переработке нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ. Документ содержит перечень... читать дальше

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Электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позднее 1 июля 2023 года, говорится в подготовленном Минцифры проекте указа президента РФ, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в... читать дальше

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В январе 2021 года розничные продажи в Канаде сократились на 1,1% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано падение показателя на 3,4%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали более существенное снижение продаж - на 3%. Объем... читать дальше

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Восстановление экономической активности и спроса на нефть в 2021 году может оказаться под угрозой из-за затянувшейся кампании вакцинации, полагает консалтинговая Rystad Energy. Одной из главных причин эксперты выделяют временный запрет вакцины AstraZeneca в нескольких... читать дальше

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Выпуск никеля в России в январе-феврале 2021 г. сократился на 11,6% к данным годичной давности, следует из материалов Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). В феврале этого года производство никеля было незначительно (на 0,3%) ниже данных 2020 г. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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"Металлоинвест" по итогам 2020 года выплатит акционерам дивиденды на сумму 16 млрд рублей, сообщила компания. Решение принято с учетом показателя чистый долг/EBITDA на уровне 1,3x по состоянию на конец прошлого года. В 2020 году "Металлоинвест" дважды выплачивал... В 2020 году "Металлоинвест" дважды выплачивал... читать дальше

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Банк "Зенит" в 2020 году получил 4,4 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 1,2 млрд рублей прибыли в 2019 году, следует из отчета кредитной организации. Чистый убыток банка в 4-м квартале 2020 года вырос вдвое - до 2,6 млрд рублей с 1,3 млрд рублей убытка годом... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 632 случая, умерли за сутки 392 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 632 в 85 регионах,... читать дальше

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Грузооборот речного транспорта в РФ в зимнюю навигацию в феврале 2021 года увеличился на 8,5% в сравнении с январем 2021 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Согласно материалам, грузооборот на внутренних водных путях в феврале составил... читать дальше

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Более высокие цены на нефть в целом поддерживают рейтинги государств, экспортирующих углеводороды, констатирует S&P Global Ratings в своем отчете. Но то, каким именно образом их правительства будут использовать любое увеличение доходов от благоприятной ценовой конъюнктуры, и... читать дальше

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