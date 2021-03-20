.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Экономика России в январе-феврале снизилась на 2,5% - Минэкономразвития
ВВП РФ в феврале 2021 года снизился на 2,8% по сравнению с февралем 2020 года после снижения на 2,2% по уточненной оценке в январе (уточнена с 2,4%), говорится в опубликованном в пятницу обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности"....
 
Российская экономика вернется к докризисному уровню до конца года - глава ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что экономика России вернется на докризисный уровень до конца 2021 года. "Мы свой прогноз по росту ВВП будем уточнять в апреле (в ходе опорного заседания 23 апреля). Мы ожидаем, что рост продолжится...
 
Глава ЦБ: для рынка решение о повышении ставки не было неожиданным
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,50% годовых. Кривая ОФЗ и реакция курса на повышение ключевой ставки ЦБ говорят о том, что такое решение соответствовало ожиданиям рынка, заявила глава...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.


НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

20 марта 2021 года 18:02
Цена газа "Газпрома" для Китая с началом 2021 года составила $118,5 за 1 тыс. куб. м - таможня КНР
Цена поставок российского газа в Китай с началом 2021 года упала до $118,5 за тысячу кубометров, следует из данных Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики. В I квартале 2020 года цена была $202 за тысячу кубометров, во II - $182, в III - $144; в IV-...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 17:51
Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов для НКО на поддержку образовательных проектов
Волонтёрские и молодёжные организации в России смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению №389 от 16 марта 2021...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 17:06
Швецов предлагает создать конвейер поддержки компаний для последующего выхода на IPO
России необходимо создать конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, растить экономику только на долговом финансировании будет тяжело, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в рамках первой стратегической сессии с представителями...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 16:34
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о сроках запуска крупных транспортных объектов столицы
Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируется открыть в 2023 году, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта ведет инвестор. Это...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 15:49
Первый зампред ЦБ Швецов: спрос на ипотеку без роста доходов граждан может скоро исчерпаться
Люди поменяли свое отношение к недвижимости, финансовому сектору придется это учитывать при развитии ипотеки, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 15:02
Заммэра Москвы: стройотрасль столицы стимулирует экономику половины регионов РФ
В поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В поставках...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 14:17
Бизнес сможет инвестировать в проекты по глубокой нефтепереработке в рамках СЗПК
Бизнес сможет инвестировать в проекты по глубокой переработке нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ. Документ содержит перечень...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 13:32
Электронные паспорта жителям Москвы начнут оформлять с 1 декабря 2021 года, регионов РФ - не позднее 1 июля 2023 года
Электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позднее 1 июля 2023 года, говорится в подготовленном Минцифры проекте указа президента РФ, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 12:56
Розничные продажи в Канаде в январе снизились на 1,1%
В январе 2021 года розничные продажи в Канаде сократились на 1,1% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано падение показателя на 3,4%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали более существенное снижение продаж - на 3%. Объем...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 12:32
Восстановление спроса на нефть может оказаться под угрозой из-за затянувшейся вакцинации
Восстановление экономической активности и спроса на нефть в 2021 году может оказаться под угрозой из-за затянувшейся кампании вакцинации, полагает консалтинговая Rystad Energy. Одной из главных причин эксперты выделяют временный запрет вакцины AstraZeneca в нескольких...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 12:19
Производство никеля в РФ в январе-феврале снизилось на 12%, алюминия - на 10% - Росстат
Выпуск никеля в России в январе-феврале 2021 г. сократился на 11,6% к данным годичной давности, следует из материалов Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). В феврале этого года производство никеля было незначительно (на 0,3%) ниже данных 2020 г.

Выпуск...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 11:57
"Металлоинвест" выплатит дивиденды за 2020 год в размере 16 млрд руб.
"Металлоинвест" по итогам 2020 года выплатит акционерам дивиденды на сумму 16 млрд рублей, сообщила компания. Решение принято с учетом показателя чистый долг/EBITDA на уровне 1,3x по состоянию на конец прошлого года.

В 2020 году "Металлоинвест" дважды выплачивал...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 11:29
Убыток банка "Зенит" по МСФО в 2020 году составил 4,4 млрд руб.
Банк "Зенит" в 2020 году получил 4,4 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 1,2 млрд рублей прибыли в 2019 году, следует из отчета кредитной организации. Чистый убыток банка в 4-м квартале 2020 года вырос вдвое - до 2,6 млрд рублей с 1,3 млрд рублей убытка годом...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 11:14
За сутки в России выявлено более 9,6 тыс. случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 632 случая, умерли за сутки 392 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 632 в 85 регионах,...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 11:05
Грузооборот речного транспорта РФ в феврале вырос на 8,5%
Грузооборот речного транспорта в РФ в зимнюю навигацию в феврале 2021 года увеличился на 8,5% в сравнении с январем 2021 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Согласно материалам, грузооборот на внутренних водных путях в феврале составил...    читать дальше
.
20 марта 2021 года 10:49
Высокие цены на нефть не приведут к обязательному улучшению рейтингов стран-экспортеров - S&P
Более высокие цены на нефть в целом поддерживают рейтинги государств, экспортирующих углеводороды, констатирует S&P Global Ratings в своем отчете. Но то, каким именно образом их правительства будут использовать любое увеличение доходов от благоприятной ценовой конъюнктуры, и...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.