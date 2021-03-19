Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3789 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,4341 руб. Было заключено 258 сделок. Объем торгов составил 694,45 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4001 руб. за юань.

19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3789 руб.

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-71794-H-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-71794-H-002P. Облигации... Облигации... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,59 пункта (0,844%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3475,26 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) серии 001Р-06 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55091,481 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 560,739 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3789 руб. Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,4341 руб. Было заключено 258 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,4341 руб. Было заключено 258 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1986 руб. Минимальный курс евро составил 87,7275 руб., максимальный - 88,755 руб. Было заключено 6429... Минимальный курс евро составил 87,7275 руб., максимальный - 88,755 руб. Было заключено 6429... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1893 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1006 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,74 руб., максимальный - 74,48 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,74 руб., максимальный - 74,48 руб. Было заключено... читать дальше

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В феврале т.г. объем платных услуг населению в России составил 805,8 млрд рублей, снизившись на 6% в годовом выражении, говорится в докладе Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). В январе, согласно пересмотренным данным, падение платных услуг составляло 8,7% в... В январе, согласно пересмотренным данным, падение платных услуг составляло 8,7% в... читать дальше

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Общая численность безработных в России в феврале 2021 года снизилась на 73 тыс. человек по сравнению с январем и составила 4 млн 244 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это шестой месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2021 года составил 0,1% в годовом выражении после повышения на 4,6% в декабре 2020 года, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Рост зарплат в реальном выражении стал минимальным с... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в феврале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с февралем 2020 года, до 2 трлн 774,3 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В январе оборот розничной торговли в годовом выражении снизился на... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, завершил пятницу в красной зоне. Фондовые индексы стран Западной Европы минусовали весь день. Фондовые индексы стран Западной Европы минусовали весь день. Азиатские рынки акций завершили день заметным снижением вслед за падением американского рынка акций... Азиатские рынки акций завершили день заметным снижением вслед за падением американского рынка акций... читать дальше

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Рост ВВП Грузии в 2021 году, как и ожидалось ранее, составит 4%, благодаря поэтапному оздоровлению экономики в результате постепенного снятия ограничений по COVID-19, считает Национальный банк страны. Согласно обнародованным в пятницу макроэкономическим прогнозам, по... Согласно обнародованным в пятницу макроэкономическим прогнозам, по... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о заметном улучшении ситуации в американской экономике, однако отметил, что восстановление еще далеко от завершения. В статье, опубликованной The Wall Street Journal, он написал, что вызванный... В статье, опубликованной The Wall Street Journal, он написал, что вызванный... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок по итогам недели могут продемонстрировать максимальное падение с октября - более чем на 8%, отмечает Trading Economics. Между тем к 18:14 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,87 за... Между тем к 18:14 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,87 за... читать дальше

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DIY-ритейлер Leroy Merlin, управляющий магазинами товаров для ремонта и обустройства дома, в 2020 году увеличил продажи в России по сравнению с 2019 годом более чем на 11% - до 417,7 млрд рублей с НДС. На фоне пандемии и временного закрытия большинства магазинов в... На фоне пандемии и временного закрытия большинства магазинов в... читать дальше

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