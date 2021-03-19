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19 марта 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,1986 руб.

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19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1986 руб.

Минимальный курс евро составил 87,7275 руб., максимальный - 88,755 руб. Было заключено 6429 сделок. Объем торгов составил 32417,55 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,4125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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