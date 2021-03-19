19 марта 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.03 по 28.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.03.2021
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Январь 2021
|22.03.2021
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Январь 2021
|22.03.2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Февраль 2021
|23.03.2021
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Февраль 2021
|23.03.2021
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Январь 2021
|23.03.2021
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Январь 2021
|23.03.2021
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2020
|23.03.2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2021
|24.03.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2021
|24.03.2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2021
|24.03.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 марта
|24.03.2021
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2021
|25.03.2021
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2021
|25.03.2021
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2021
|25.03.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 марта
|25.03.2021
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2020
|25.03.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 февраля по 06 марта
|26.03.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2021
|26.03.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2021
|26.03.2021
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2021
|26.03.2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2021
|26.03.2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Февраль 2021
|26.03.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2021
|27.03.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2021
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