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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 марта
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19 марта 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 марта

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19 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4140,83 (+34,2) руб./грамм; на серебро - 62,28 (+1,06) руб./грамм; на платину - 2855,58 (-5,16) руб./грамм; на палладий - 6214,1 (+28,45) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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В январе, согласно уточненным данным,...    читать дальше
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19 марта 2021 года 16:45
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19 марта 2021 года 16:39
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Всего на дивиденды будет направлено...    читать дальше
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19 марта 2021 года 16:33
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19 марта 2021 года 16:30
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В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

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Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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19 марта 2021 года 16:30
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В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций.

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19 марта 2021 года 16:23
В 2020 году вылов рыбы могут превысить 5 млн тонн - Росбыловство
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19 марта 2021 года 16:20
ВТБ разместил 26,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-620 на 13,2 млрд рублей
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Таким образом, банк...    читать дальше
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19 марта 2021 года 16:16
Кредитование растет темпами, близкими к максимальным за последние годы - Набиуллина
Кредитование в РФ растет темпами, близкими к максимальным за последние годы, чему способствуют мягкие денежно-кредитные условия, на которые помимо ставки значимое влияние оказывают государственные льготные программы кредитования, сообщила глава Банка России Эльвира...    читать дальше
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19 марта 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 марта снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,68 пункта (0,989%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3470,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3495,98 (-0,25%) пункта,...    читать дальше
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19 марта 2021 года 16:10
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"Риск-профиль отрасли компании оценивается как умеренный. Компания осуществляет оптовую...    читать дальше
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