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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 марта в размере 74,139 руб.
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19 марта 2021 года 14:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 марта в размере 74,139 руб.
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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 74,139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,08 коп. Это автоматическое сообщение.
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19 марта 2021 года 17:05
Норвегия в феврале увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 0,3% относительно того же месяца прошлого года - до 2,108 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В январе, согласно уточненным данным,... читать дальше
.19 марта 2021 года 17:00
ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:59
ЦБ обсуждает с правительством законодательное ограничение банков в выдаче займов закредитованным гражданам - Набиуллина
Банк России начал дискуссию с правительством о наделении регулятора законодательным правом вводить ограничения для банков на выдачу кредитов гражданам, которые уже обременены долгами, сообщила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы проанализировали мировую практику,... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:52
На 2-й квартал график экспорта российской нефти предусматривает поставку 55,3 млн тонн (план на 1-й квартал - 56,5 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с графиком. На Новороссийск заявлено 4,9 млн тонн (в 1-м квартале - 5,4 млн тонн), Приморск - 9,6 млн... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:45
Программа льготной ипотеки может быть сохранена только до конца 2021 года и только в ограниченном числе регионов, где ее реализация не привела к разгону цен на жилье, критерии их отбора Банк России готов обсуждать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:39
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил в пятницу в ходе онлайн-конференции глава банка Герман Греф. Всего на дивиденды будет направлено... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:33
Казахстанская "Продкорпорация" снизила планируемый объем размещения бондов до 2,45 млрд руб. и повысила финальный ориентир ставки до 8,99%
Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") снизило итоговый объем размещения с не менее 5 млрд до 2,45 млрд рублей и повысило финальный ориентир ставки 1-го купона с 8,95% годовых до 8,99% годовых, сообщил... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:32
Системных рисков финансовой стабильности при возможном введении санкций на российский государственный долг не возникнет, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Банк России готов... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 150 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 150 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:23
Росрыболовство подводит окончательные итоги по вылову рыбы в прошлом году. Как сообщает ведомство, они могут превысить 5 млн тонн. По предварительным данным, в прошлом году выловлено 4,97 млн тонн рыбы. Согласно пресс-релизу, накануне совет директоров... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:20
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-620 на 13 млрд 214,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:16
Кредитование в РФ растет темпами, близкими к максимальным за последние годы, чему способствуют мягкие денежно-кредитные условия, на которые помимо ставки значимое влияние оказывают государственные льготные программы кредитования, сообщила глава Банка России Эльвира... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,68 пункта (0,989%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3470,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3495,98 (-0,25%) пункта,... читать дальше
.19 марта 2021 года 16:10
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ФЭС-Агро" на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Риск-профиль отрасли компании оценивается как умеренный. Компания осуществляет оптовую... читать дальше
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