Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3947 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3795 руб., максимальный - 11,4798 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 223,29 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3808 руб. за юань.

19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3947 руб.

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Норвегия в феврале увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 0,3% относительно того же месяца прошлого года - до 2,108 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В январе, согласно уточненным данным,... В январе, согласно уточненным данным,... читать дальше

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ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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Банк России начал дискуссию с правительством о наделении регулятора законодательным правом вводить ограничения для банков на выдачу кредитов гражданам, которые уже обременены долгами, сообщила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы проанализировали мировую практику,... "Мы проанализировали мировую практику,... читать дальше

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На 2-й квартал график экспорта российской нефти предусматривает поставку 55,3 млн тонн (план на 1-й квартал - 56,5 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с графиком. На Новороссийск заявлено 4,9 млн тонн (в 1-м квартале - 5,4 млн тонн), Приморск - 9,6 млн... На Новороссийск заявлено 4,9 млн тонн (в 1-м квартале - 5,4 млн тонн), Приморск - 9,6 млн... читать дальше

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Программа льготной ипотеки может быть сохранена только до конца 2021 года и только в ограниченном числе регионов, где ее реализация не привела к разгону цен на жилье, критерии их отбора Банк России готов обсуждать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы... "Мы... читать дальше

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Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил в пятницу в ходе онлайн-конференции глава банка Герман Греф. Всего на дивиденды будет направлено... Всего на дивиденды будет направлено... читать дальше

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Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") снизило итоговый объем размещения с не менее 5 млрд до 2,45 млрд рублей и повысило финальный ориентир ставки 1-го купона с 8,95% годовых до 8,99% годовых, сообщил... читать дальше

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Системных рисков финансовой стабильности при возможном введении санкций на российский государственный долг не возникнет, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Банк России готов... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 150 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 марта ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Росрыболовство подводит окончательные итоги по вылову рыбы в прошлом году. Как сообщает ведомство, они могут превысить 5 млн тонн. По предварительным данным, в прошлом году выловлено 4,97 млн тонн рыбы. Как сообщает ведомство, они могут превысить 5 млн тонн. По предварительным данным, в прошлом году выловлено 4,97 млн тонн рыбы. Согласно пресс-релизу, накануне совет директоров... Согласно пресс-релизу, накануне совет директоров... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-620 на 13 млрд 214,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Кредитование в РФ растет темпами, близкими к максимальным за последние годы, чему способствуют мягкие денежно-кредитные условия, на которые помимо ставки значимое влияние оказывают государственные льготные программы кредитования, сообщила глава Банка России Эльвира... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,68 пункта (0,989%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3470,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3495,98 (-0,25%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ФЭС-Агро" на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Риск-профиль отрасли компании оценивается как умеренный. Компания осуществляет оптовую... "Риск-профиль отрасли компании оценивается как умеренный. Компания осуществляет оптовую... читать дальше

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