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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 699 случаев, умерли за сутки 443 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Греция увеличит с 500 до 4 тыс. человек недельную квоту на прибытие российских туристов - до того, как в мае границы откроются полностью, сообщает МИД страны. Такие планы озвучил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис в ходе видеоконференции с министром... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-620 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9685% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в 2020 году выросла на 7,7%, до 12,659 млрд руб., сообщила компания. Выручка увеличилась на 20,1%, до 103,5 млрд руб., EBITDA - на 13,3%, до 22,645 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA (за вычетом услуг... Выручка увеличилась на 20,1%, до 103,5 млрд руб., EBITDA - на 13,3%, до 22,645 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA (за вычетом услуг... читать дальше

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Правительство смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, сообщает пресс-служба кабинета министров. Аграриям, понёсшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок... Аграриям, понёсшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 12 марта составил 13 трлн 853,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 марта денежная база в России равнялась 13 трлн 827,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,19%, или на 26,1 млрд... На 5 марта денежная база в России равнялась 13 трлн 827,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,19%, или на 26,1 млрд... читать дальше

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ПАО "Россети Ленэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 0,4% - до 12,004 млрд рублей по сравнению с 11,961 млрд рублей в 2019 году, говорится в материалах компании. Выручка подросла на 0,1% - до 82,708 млрд рублей. Выручка подросла на 0,1% - до 82,708 млрд рублей. Показатель EBITDA в минувшем... Показатель EBITDA в минувшем... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте 2021 года поднялся на 7 пунктов на фоне устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, быстрой вакцинации, а также принятия нового пакета бюджетных стимулов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана в пятницу принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,25% годовых, говорится в заявлении ЦБ. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%. Учетная ставка на уровне 6,25%... Учетная ставка на уровне 6,25%...

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Чистая прибыль американского производителя спортивных товаров Nike Inc. по итогам квартала, завершившегося 28 февраля 2021 года, выросла до $1,45 млрд, или $0,90 в расчете на акцию, по сравнению с $847 млн, или $0,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в... читать дальше

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Золотодобытчик Nordgold в 2020 году произвел 1 млн 45,6 тыс. унций аффинированного золота, что лишь незначительно превышает результат 2019 года. При этом, сообщил Nordgold, выручка выросла на 29%, до $1,861 млрд. При этом, сообщил Nordgold, выручка выросла на 29%, до $1,861 млрд. Скорректированный показатель EBITDA вырос на... Скорректированный показатель EBITDA вырос на... читать дальше

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ЦБ РФ 17 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,7 млрд рублей. Минфин с 5 марта по 6 апреля планирует приобрести валюту на 148,1 млрд рублей. Ежедневный... Минфин с 5 марта по 6 апреля планирует приобрести валюту на 148,1 млрд рублей. Ежедневный... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,4 пункта (0,839%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3475,45 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,47 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,47 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Схема инвестиций в проекты из средств Фонда национального благосостояния, согласованная ведомствами в прошлом году, может не заработать, в ближайшее время ведомства обсудят ее корректировку, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он напомнил, что... Он напомнил, что... читать дальше

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Российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года, сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос. "Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь... "Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 марта по данным на начало операционного дня выросло до 138,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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