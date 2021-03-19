19 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Январь 2021
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19 марта 2021 года 11:28
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 699 случаев, умерли за сутки 443 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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19 марта 2021 года 11:21
Греция увеличит с 500 до 4 тыс. человек недельную квоту на прибытие российских туристов - до того, как в мае границы откроются полностью, сообщает МИД страны. Такие планы озвучил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис в ходе видеоконференции с министром... читать дальше
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19 марта 2021 года 11:20
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-620 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9685% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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19 марта 2021 года 11:14
Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в 2020 году выросла на 7,7%, до 12,659 млрд руб., сообщила компания.
Выручка увеличилась на 20,1%, до 103,5 млрд руб., EBITDA - на 13,3%, до 22,645 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA (за вычетом услуг... читать дальше
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19 марта 2021 года 11:06
Правительство смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Аграриям, понёсшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:59
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 марта составил 13 трлн 853,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 5 марта денежная база в России равнялась 13 трлн 827,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,19%, или на 26,1 млрд... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:58
ПАО "Россети Ленэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 0,4% - до 12,004 млрд рублей по сравнению с 11,961 млрд рублей в 2019 году, говорится в материалах компании.
Выручка подросла на 0,1% - до 82,708 млрд рублей.
Показатель EBITDA в минувшем... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:51
Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте 2021 года поднялся на 7 пунктов на фоне устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, быстрой вакцинации, а также принятия нового пакета бюджетных стимулов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:46
Центральный банк Азербайджана в пятницу принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,25% годовых, говорится в заявлении ЦБ.
Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%.
Учетная ставка на уровне 6,25%...
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19 марта 2021 года 10:39
Чистая прибыль американского производителя спортивных товаров Nike Inc. по итогам квартала, завершившегося 28 февраля 2021 года, выросла до $1,45 млрд, или $0,90 в расчете на акцию, по сравнению с $847 млн, или $0,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:32
Золотодобытчик Nordgold в 2020 году произвел 1 млн 45,6 тыс. унций аффинированного золота, что лишь незначительно превышает результат 2019 года.
При этом, сообщил Nordgold, выручка выросла на 29%, до $1,861 млрд.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:25
ЦБ РФ 17 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,7 млрд рублей.
Минфин с 5 марта по 6 апреля планирует приобрести валюту на 148,1 млрд рублей. Ежедневный... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,4 пункта (0,839%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3475,45 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,47 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:19
Схема инвестиций в проекты из средств Фонда национального благосостояния, согласованная ведомствами в прошлом году, может не заработать, в ближайшее время ведомства обсудят ее корректировку, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Он напомнил, что... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:12
Российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года, сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.
"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь... читать дальше
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19 марта 2021 года 10:05
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 марта по данным на начало операционного дня выросло до 138,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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