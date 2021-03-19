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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,6582 руб., евро - 88,1173 руб.
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Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Инфляция в РФ достигла пика, либо близка к нему - Решетников
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что годовая инфляция в России достигла пика или близка к нему. Но основной вопрос, по его словам, заключается в том, как быстро начнет с него спускаться. "Что касается - на пике мы или нет - мы...
 
Долги за теплоэнергию выросли на 12%
С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей за теплоснабжение перед энергоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей - до 237,9 млрд рублей, то есть примерно на 12%. Об этом "Известиям" рассказали в ассоциации "Совет...
 
Подготовлена новая программа перевода автомобилей на газ
Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, призванный стимулировать перевод автомобилей в России на газ, опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. "Проект направлен на формирование библиотеки типовых...
 
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19 марта 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,6582 руб., евро - 88,1173 руб.

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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 73,6582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,63 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 88,1173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,80 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
19 марта 2021 года 11:28
В РФ за сутки выявлено почти 9,7 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 699 случаев, умерли за сутки 443 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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19 марта 2021 года 11:21
Греция увеличит до 4 тыс. человек недельную квоту на прибытие туристов из РФ
Греция увеличит с 500 до 4 тыс. человек недельную квоту на прибытие российских туристов - до того, как в мае границы откроются полностью, сообщает МИД страны. Такие планы озвучил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис в ходе видеоконференции с министром...    читать дальше
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19 марта 2021 года 11:20
ВТБ разместит 19 марта однодневные бонды серии КС-3-620 на 50 млрд руб. по цене 99,9685% от номинала
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-620 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9685% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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19 марта 2021 года 11:14
За год чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО выросла на 7,7%
Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в 2020 году выросла на 7,7%, до 12,659 млрд руб., сообщила компания.

Выручка увеличилась на 20,1%, до 103,5 млрд руб., EBITDA - на 13,3%, до 22,645 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA (за вычетом услуг...    читать дальше
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19 марта 2021 года 11:06
Аграриям смягчили условия погашения льготных инвесткредитов
Правительство смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Аграриям, понёсшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:59
Денежная база в России выросла за неделю на 26,1 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 марта составил 13 трлн 853,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 5 марта денежная база в России равнялась 13 трлн 827,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,19%, или на 26,1 млрд...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:58
Чистая прибыль "Ленэнерго" по МСФО в 2020 году подросла на 0,4%
ПАО "Россети Ленэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 0,4% - до 12,004 млрд рублей по сравнению с 11,961 млрд рублей в 2019 году, говорится в материалах компании.

Выручка подросла на 0,1% - до 82,708 млрд рублей.

Показатель EBITDA в минувшем...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:51
В марте индекс потребдоверия в Великобритании вырос до максимума с начала пандемии
Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте 2021 года поднялся на 7 пунктов на фоне устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, быстрой вакцинации, а также принятия нового пакета бюджетных стимулов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:46
ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,25%
Центральный банк Азербайджана в пятницу принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,25% годовых, говорится в заявлении ЦБ.

Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%.

Учетная ставка на уровне 6,25%...
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19 марта 2021 года 10:39
Квартальная выручка Nike увеличилась на 3%
Чистая прибыль американского производителя спортивных товаров Nike Inc. по итогам квартала, завершившегося 28 февраля 2021 года, выросла до $1,45 млрд, или $0,90 в расчете на акцию, по сравнению с $847 млн, или $0,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:32
В 2020 году Nordgold увеличил EBITDA в 1,5 раза
Золотодобытчик Nordgold в 2020 году произвел 1 млн 45,6 тыс. унций аффинированного золота, что лишь незначительно превышает результат 2019 года.

При этом, сообщил Nordgold, выручка выросла на 29%, до $1,861 млрд.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:25
ЦБ РФ 17 марта купил валюту на 6,8 млрд руб.
ЦБ РФ 17 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,7 млрд рублей.

Минфин с 5 марта по 6 апреля планирует приобрести валюту на 148,1 млрд рублей. Ежедневный...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 19 марта снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,4 пункта (0,839%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3475,45 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,47 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:19
Ведомства обсудят корректировку схемы инвестиций в проекты из средств ФНБ
Схема инвестиций в проекты из средств Фонда национального благосостояния, согласованная ведомствами в прошлом году, может не заработать, в ближайшее время ведомства обсудят ее корректировку, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он напомнил, что...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:12
С 1 апреля Кипр будет пускать российских туристов без карантина
Российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года, сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь...    читать дальше
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19 марта 2021 года 10:05
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 138,7 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 марта по данным на начало операционного дня выросло до 138,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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