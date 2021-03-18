Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3442 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3142 руб., максимальный - 11,4225 руб. Было заключено 235 сделок. Объем торгов составил 327,61 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4016 руб. за юань.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3442 руб.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,06 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3504,85 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55652,220 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,261 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3442 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3142 руб., максимальный - 11,4225 руб. Было заключено 235... Минимальный курс юаня составил 11,3142 руб., максимальный - 11,4225 руб. Было заключено 235... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1692 руб. Минимальный курс евро составил 87,755 руб., максимальный - 88,56 руб. Было заключено 5905 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,755 руб., максимальный - 88,56 руб. Было заключено 5905 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8489 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,43 руб., максимальный - 74,2975 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,43 руб., максимальный - 74,2975 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 марта 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся ростом, растерял утренний отскок вверх из-за сохранения санкционных рисков в отношении России и на фоне дешевеющей нефти. Индекс МосБиржи после роста выше 3550 пунктов вернулся обратно в район 3500 пунктов. В четверг в Азии преобладала... В четверг в Азии преобладала... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться. Беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилось на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, угрозы введения новых ограничительных мер и... читать дальше

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Британская генерирующая компания National Grid PLC договорилась о покупке оператора электросетей Western Power Distribution (WPD) и продаже американской Narragansett Electric Co. в рамках сделки с американской PPL Corp. В сообщении National Grid говорится, что она... В сообщении National Grid говорится, что она... читать дальше

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Швейцарский банк Credit Suisse Group AG реорганизует бизнес в сфере управления активами, в том числе меняет главу этого подразделения, стремясь ограничить ущерб, нанесенный ему банкротством Greensill Capital. Британская Greensill Capital, специализирующаяся на... Британская Greensill Capital, специализирующаяся на... читать дальше

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Стихийные бедствия оборачиваются наиболее тяжелыми последствиями для сельского хозяйства. Эти бедствия становятся более частыми и интенсивными и приобретают все более сложный характер, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН),... читать дальше

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Индекс производственной активности Филадельфии продолжил расти в марте, достигнув максимального уровня почти за полвека, свидетельствуют опубликованные данные. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, в этом месяце подскочило до... Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, в этом месяце подскочило до... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Элемент Лизинга" серии 001Р-03 со сроком обращения три года и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило порядок определения ставок 9-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на 220 млн рублей, говорится в сообщении компании. Они будут рассчитываться как ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов. Они будут рассчитываться как ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов. Ставка текущего купона -... Ставка текущего купона -... читать дальше

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Концерн "Калашников" объявил оферту по согласованию с владельцами облигаций по выпуску серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу с 30 марта по 5 апреля. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу с 30 марта по 5 апреля. Дата приобретения - 8 апреля. Дата приобретения - 8 апреля. Цена... Цена... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7407 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4125 руб., максимальный - 74,1775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,4125 руб., максимальный - 74,1775 руб. Было... читать дальше

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