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18 марта 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,1692 руб.
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18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1692 руб. Минимальный курс евро составил 87,755 руб., максимальный - 88,56 руб. Было заключено 5905 сделок. Объем торгов составил 23278,86 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,4475 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.18 марта 2021 года 19:15
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.18 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1692 руб. Минимальный курс евро составил 87,755 руб., максимальный - 88,56 руб. Было заключено 5905 сделок.... читать дальше
.18 марта 2021 года 19:15
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.18 марта 2021 года 18:49
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Британская генерирующая компания National Grid PLC договорилась о покупке оператора электросетей Western Power Distribution (WPD) и продаже американской Narragansett Electric Co. в рамках сделки с американской PPL Corp. В сообщении National Grid говорится, что она... читать дальше
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.18 марта 2021 года 18:17
Стихийные бедствия оборачиваются наиболее тяжелыми последствиями для сельского хозяйства. Эти бедствия становятся более частыми и интенсивными и приобретают все более сложный характер, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН),... читать дальше
.18 марта 2021 года 18:09
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