.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,1692 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
В РФ могут ввести полный запрет на поставки сахара за рубеж
Механизм демпферного регулирования экспорта может появиться и на сахарном рынке РФ. Не исключен и полный запрет на поставки его за рубеж. Это следует из проекта постановления Совета Федерации, подготовленного к "правительственному часу" 31 марта, на...
 
Иностранные IT-компании обяжут регистрировать "дочек" в РФ и платить налоги
Правительство планирует к концу года создать в России систему "цифрового резидентства"» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы, сообщает "Коммерсантъ", ссылающийся на инициативу из плана поддержки IT-отрасли. Сейчас план находится на...
 
Банки просят 2 трлн на новые проекты
Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил ее с Минпромторгом, пишут "Известия", ссылаясь на советника...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 марта 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,1692 руб.

 0  
18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1692 руб.

Минимальный курс евро составил 87,755 руб., максимальный - 88,56 руб. Было заключено 5905 сделок. Объем торгов составил 23278,86 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,4475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 марта 2021 года 20:05
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 марта снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,06 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3504,85 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 марта снизилась на 0,32% и составила 55652,220 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55652,220 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,261 млрд руб., или на...
.
18 марта 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3442 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3442 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3142 руб., максимальный - 11,4225 руб. Было заключено 235...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,1692 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1692 руб.

Минимальный курс евро составил 87,755 руб., максимальный - 88,56 руб. Было заключено 5905 сделок....    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,8489 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8489 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,43 руб., максимальный - 74,2975 руб. Было заключено...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:11
Недельный рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,2%
Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 марта 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,3%.

С начала года цены на бензин повысились на 2,4%.

По данным...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:03
Рынок российских акций снизился на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ, открывшийся ростом, растерял утренний отскок вверх из-за сохранения санкционных рисков в отношении России и на фоне дешевеющей нефти. Индекс МосБиржи после роста выше 3550 пунктов вернулся обратно в район 3500 пунктов.

В четверг в Азии преобладала...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:49
Цены на нефть заметно снижаются
Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться. Беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилось на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, угрозы введения новых ограничительных мер и...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:43
Британская National Grid покупает оператора электросетей WPD у американской PPL за $10,9 млрд
Британская генерирующая компания National Grid PLC договорилась о покупке оператора электросетей Western Power Distribution (WPD) и продаже американской Narragansett Electric Co. в рамках сделки с американской PPL Corp.

В сообщении National Grid говорится, что она...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:34
Credit Suisse реорганизует бизнес в сфере управления активами
Швейцарский банк Credit Suisse Group AG реорганизует бизнес в сфере управления активами, в том числе меняет главу этого подразделения, стремясь ограничить ущерб, нанесенный ему банкротством Greensill Capital.

Британская Greensill Capital, специализирующаяся на...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:17
Стихийные бедствия оборачиваются тяжелыми последствиями для агропродовольственных систем - ФАО
Стихийные бедствия оборачиваются наиболее тяжелыми последствиями для сельского хозяйства. Эти бедствия становятся более частыми и интенсивными и приобретают все более сложный характер, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН),...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:09
Производственная активность Филадельфии в марте выросла до 50-летнего максимума
Индекс производственной активности Филадельфии продолжил расти в марте, достигнув максимального уровня почти за полвека, свидетельствуют опубликованные данные.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, в этом месяце подскочило до...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:02
Мосбиржа зарегистрировала облигации «Элемент Лизинга» серии 001Р-03
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Элемент Лизинга" серии 001Р-03 со сроком обращения три года и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:01
"Брайт финанс" установил порядок определения 9-16-го ставок купонов облигаций серии БО-П01
ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило порядок определения ставок 9-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на 220 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Они будут рассчитываться как ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов.

Ставка текущего купона -...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:00
Концерн "Калашников" объявил оферту по согласованию с владельцами облигаций серии БО-П01
Концерн "Калашников" объявил оферту по согласованию с владельцами облигаций по выпуску серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Бумаги могут быть предъявлены к выкупу с 30 марта по 5 апреля.

Дата приобретения - 8 апреля.

Цена...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7407 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7407 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,4125 руб., максимальный - 74,1775 руб. Было...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.