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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,0577 руб.
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18 марта 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,0577 руб.

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18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,0577 руб.

Минимальный курс евро составил 87,87 руб., максимальный - 88,5375 руб. Было заключено 3267 сделок. Объем торгов составил 15448,23 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,1775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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