ЦБ РФ установил курс евро с 19 марта в размере 88,1173 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 88,1173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,80 коп.

.

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться. Беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилось на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, угрозы введения новых ограничительных мер и... читать дальше

.

Британская генерирующая компания National Grid PLC договорилась о покупке оператора электросетей Western Power Distribution (WPD) и продаже американской Narragansett Electric Co. в рамках сделки с американской PPL Corp. В сообщении National Grid говорится, что она... В сообщении National Grid говорится, что она... читать дальше

.

Швейцарский банк Credit Suisse Group AG реорганизует бизнес в сфере управления активами, в том числе меняет главу этого подразделения, стремясь ограничить ущерб, нанесенный ему банкротством Greensill Capital. Британская Greensill Capital, специализирующаяся на... Британская Greensill Capital, специализирующаяся на... читать дальше

.

Стихийные бедствия оборачиваются наиболее тяжелыми последствиями для сельского хозяйства. Эти бедствия становятся более частыми и интенсивными и приобретают все более сложный характер, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН),... читать дальше

.

Индекс производственной активности Филадельфии продолжил расти в марте, достигнув максимального уровня почти за полвека, свидетельствуют опубликованные данные. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, в этом месяце подскочило до... Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, в этом месяце подскочило до... читать дальше

.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Элемент Лизинга" серии 001Р-03 со сроком обращения три года и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило порядок определения ставок 9-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на 220 млн рублей, говорится в сообщении компании. Они будут рассчитываться как ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов. Они будут рассчитываться как ключевая ставка плюс 5 процентных пунктов. Ставка текущего купона -... Ставка текущего купона -... читать дальше

.

Концерн "Калашников" объявил оферту по согласованию с владельцами облигаций по выпуску серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу с 30 марта по 5 апреля. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу с 30 марта по 5 апреля. Дата приобретения - 8 апреля. Дата приобретения - 8 апреля. Цена... Цена... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7407 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4125 руб., максимальный - 74,1775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,4125 руб., максимальный - 74,1775 руб. Было... читать дальше

.

Московский кредитный банк (МКБ), выплативший дивиденды за всю историю лишь единожды, планирует распределять не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, начиная с выплат за 2021 год, сообщили "Интерфаксу" участники телефонной конференции со ссылкой на руководство... читать дальше

.

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в четверг откатился ниже рубежа 3500 пунктов на фоне падения нефти (Brent упала ниже $66,5 за баррель) и антироссийских санкционных рисков, хотя еще два дня назад поднимался выше 3600 пунктов. К... К... читать дальше

.

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снижаются в начале торгов в четверг на фоне распродажи акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США. Индикатор Dow Jones Industrial Average меняется... читать дальше

.

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group PLC установил финальную цену предложения в рамках IPO своего европейского подразделения телекоммуникационной инфраструктуры Vantage Towers на уровне 24 евро за акцию. В сообщении Vodafone говорится, что Vantage Towers разместила... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) и его облигаций на уровне "А+(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Согласно сообщению АКРА, рейтинг... Согласно сообщению АКРА, рейтинг... читать дальше

.

О "Кировский завод" (Санкт-Петербург) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд 690 тыс. рублей по ставке на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,84%... Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,84%... читать дальше

.

Спрос на облигации ГТЛК серии 002P-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по финальной ставке составил более 30 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. "Успешное закрытие сделки в условиях возрастающей неопределенности на... "Успешное закрытие сделки в условиях возрастающей неопределенности на... читать дальше

.