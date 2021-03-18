Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 94,6 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 94,6 млрд руб.

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Сейчас довольно быстро развивается интернет-торговля, а люди все чаще делают покупки в режиме онлайн. В помощь урегулированию споров между онлайн-магазинами и покупателями их продукции на портале госуслуг появится специальный сервис, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... читать дальше

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Динамика грузовых железнодорожных перевозок в РФ к концу зимы вернулась в область околонулевых значений, свидетельствует статистика ОАО "РЖД", с которой ознакомился "Интерфакс". В феврале 2021 г. в среднесуточном выражении объемы отправки всего на 0,2% превышают уровень... В феврале 2021 г. в среднесуточном выражении объемы отправки всего на 0,2% превышают уровень... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости нефти в ближайшие два года, что отражает более сильное, чем прогнозировалось ранее, повышение спроса и поддерживающую рынок политику ОПЕК+. Как ожидается в рамках базового сценария, марка Brent... Как ожидается в рамках базового сценария, марка Brent... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,339 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3221 руб., максимальный - 11,3519 руб. Было заключено 30 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3221 руб., максимальный - 11,3519 руб. Было заключено 30 сделок.... читать дальше

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России остается напряженной, поэтому говорить об отмене масочного режима и других санитарных требований пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы понимаем, что количество инфекционного начала в... "Мы понимаем, что количество инфекционного начала в... читать дальше

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Ритейлер "Лента" планирует увеличить выручку вдвое - до 1 трлн рублей в 2025 году с 445 млрд рублей по итогам 2020 года, говорится в презентации компании ко "Дню инвестора". "Лента" рассчитывает, что 550 млрд рублей за пять лет ей обеспечат развитие ключевого формата... "Лента" рассчитывает, что 550 млрд рублей за пять лет ей обеспечат развитие ключевого формата... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6582 руб. По... читать дальше

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8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-619 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9895% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Американский банк Morgan Stanley открывает доступ к трем биткойн-фондам, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники. Инвестировать в фонды смогут только клиенты, которые держат под управлением Morgan Stanley по меньшей мере $2 млн. Инвестиционные компании... Инвестировать в фонды смогут только клиенты, которые держат под управлением Morgan Stanley по меньшей мере $2 млн. Инвестиционные компании... читать дальше

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В этом году ритейлер "Лента" рассчитывает удержать рентабельность EBITDA на уровне выше 8%, сообщается в презентации компании. CAPEX ритейлера прогнозируется в размере до 5% от выручки. CAPEX ритейлера прогнозируется в размере до 5% от выручки. В 2021 году "Лента" также планирует увеличить торговые площади минимум на... В 2021 году "Лента" также планирует увеличить торговые площади минимум на... читать дальше

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Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза - до 30,0 млрд рублей по сравнению с 12,0 млрд рублей прибыли в 2019 году, следует из отчета кредитной организации. Расходы на резервы за 2020 год выросли в 2,8 раза - до... Расходы на резервы за 2020 год выросли в 2,8 раза - до... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 тыс. 803 случая, умерли за сутки 460 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 803 в 85 регионах, в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год на фоне существенного усиления финансовой поддержки со стороны властей, адаптации экономик к социальному дистанцированию, а также наращиванию темпов вакцинации против... читать дальше

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ООО "Онлайн микрофинанс" в рамках оферты приобрело 191 тыс. 945 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 38,4%... Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 38,4%... читать дальше

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Министерство финансов Республики Саха (Якутии) объявило отбор заявок на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций объемом до 6,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Срок обращения займа - до 10 лет, конкретные параметры... Срок обращения займа - до 10 лет, конкретные параметры... читать дальше

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Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в докоронавирусном 2019 году, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. "Думаю, что в этом году мы это падение в 15% (2020 года) сгладим и выйдем на показатель 2019 года. Плюс - за счет расширения крыльев... "Думаю, что в этом году мы это падение в 15% (2020 года) сгладим и выйдем на показатель 2019 года. Плюс - за счет расширения крыльев... читать дальше

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