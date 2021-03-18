Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3272,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1519,59 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 3272,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3075,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3032,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2878,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 марта составили 1519,59 млрд руб. против 1964,84353 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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