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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1019 руб.
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18 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1019 руб.
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18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 73,1019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,00 коп.
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18 марта 2021 года 12:24
Сейчас довольно быстро развивается интернет-торговля, а люди все чаще делают покупки в режиме онлайн. В помощь урегулированию споров между онлайн-магазинами и покупателями их продукции на портале госуслуг появится специальный сервис, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... читать дальше
.18 марта 2021 года 12:15
Динамика грузовых железнодорожных перевозок в РФ к концу зимы вернулась в область околонулевых значений, свидетельствует статистика ОАО "РЖД", с которой ознакомился "Интерфакс". В феврале 2021 г. в среднесуточном выражении объемы отправки всего на 0,2% превышают уровень... читать дальше
.18 марта 2021 года 12:07
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости нефти в ближайшие два года, что отражает более сильное, чем прогнозировалось ранее, повышение спроса и поддерживающую рынок политику ОПЕК+. Как ожидается в рамках базового сценария, марка Brent... читать дальше
.18 марта 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,339 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3221 руб., максимальный - 11,3519 руб. Было заключено 30 сделок.... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:59
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России остается напряженной, поэтому говорить об отмене масочного режима и других санитарных требований пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы понимаем, что количество инфекционного начала в... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:53
Ритейлер "Лента" планирует увеличить выручку вдвое - до 1 трлн рублей в 2025 году с 445 млрд рублей по итогам 2020 года, говорится в презентации компании ко "Дню инвестора". "Лента" рассчитывает, что 550 млрд рублей за пять лет ей обеспечат развитие ключевого формата... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 18 марта составил 73,6582 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6582 руб. По... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:44
ВТБ разместит 18 марта однодневные бонды серии КС-3-619 на 50 млрд руб. по цене 99,9895% от номинала
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-619 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9895% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Дисконтные... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:39
Американский банк Morgan Stanley открывает доступ к трем биткойн-фондам, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники. Инвестировать в фонды смогут только клиенты, которые держат под управлением Morgan Stanley по меньшей мере $2 млн. Инвестиционные компании... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:30
В этом году ритейлер "Лента" рассчитывает удержать рентабельность EBITDA на уровне выше 8%, сообщается в презентации компании. CAPEX ритейлера прогнозируется в размере до 5% от выручки. В 2021 году "Лента" также планирует увеличить торговые площади минимум на... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:22
Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза - до 30,0 млрд рублей по сравнению с 12,0 млрд рублей прибыли в 2019 году, следует из отчета кредитной организации. Расходы на резервы за 2020 год выросли в 2,8 раза - до... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:15
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 тыс. 803 случая, умерли за сутки 460 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 803 в 85 регионах, в... читать дальше
.18 марта 2021 года 11:06
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год на фоне существенного усиления финансовой поддержки со стороны властей, адаптации экономик к социальному дистанцированию, а также наращиванию темпов вакцинации против... читать дальше
.18 марта 2021 года 10:57
ООО "Онлайн микрофинанс" в рамках оферты приобрело 191 тыс. 945 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 38,4%... читать дальше
.18 марта 2021 года 10:51
Министерство финансов Республики Саха (Якутии) объявило отбор заявок на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций объемом до 6,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Срок обращения займа - до 10 лет, конкретные параметры... читать дальше
.18 марта 2021 года 10:48
Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в докоронавирусном 2019 году, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. "Думаю, что в этом году мы это падение в 15% (2020 года) сгладим и выйдем на показатель 2019 года. Плюс - за счет расширения крыльев... читать дальше
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