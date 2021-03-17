Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5783 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,8875 руб., максимальный - 74,01 руб. Было заключено 64378 сделок. Объем торгов составил 307235,28 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,9925 руб. за доллар США.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5783 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 81,92 пункта (2,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3507,91 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55833,481 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 736,227 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5783 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8875 руб., максимальный - 74,01 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,8875 руб., максимальный - 74,01 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5934 руб. Минимальный курс евро составил 86,75 руб., максимальный - 88,2975 руб. Было заключено 7892... Минимальный курс евро составил 86,75 руб., максимальный - 88,2975 руб. Было заключено 7892... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2925 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2272 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 276... Минимальный курс юаня составил 11,2272 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 276... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) выкупил в рамках оферты 4 млн 999,719 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом,... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом,... читать дальше

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В феврале 2021 года по сравнению с январем 2020 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,5%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 7,1%. В январе т.г. цены в помесячном... В январе т.г. цены в помесячном... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 10 по 15 марта 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. На двух предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. С начала марта потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -... С начала марта потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил среду падением индексов на 2,3-3,8%. Фондовые рынки Европы, преимущественно снижались в ходе торгов, к закрытию рынка акций РФ изменялись без единой динамики. Фондовые рынки Европы, преимущественно снижались в ходе торгов, к закрытию рынка акций РФ изменялись без единой динамики. Азиатские рынки акций в основном завершили... Азиатские рынки акций в основном завершили... читать дальше

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США с четверга вводят запрет на продажу оружия России в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре. В соответствии с... В соответствии с... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций банка на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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В 2020 году число офисных сотрудников, работающих из дома, увеличилось в 17,7 раза по сравнению с 2019 годом, сообщается в прогнозе исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Прогноз основывается на исследовании намерений компаний вернуть... Прогноз основывается на исследовании намерений компаний вернуть... читать дальше

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По итогам 2020 года сборы СК "Согласие" выросли на 7% по сравнению с 2019 годом и составили 36 млрд рублей, говорится в сообщении страховой компании. Чистая прибыль по ОСБУ увеличилась на 28% - с 1 млрд до 1,3 млрд рублей. Премия по автокаско, основному виду страхования... Премия по автокаско, основному виду страхования... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Какова функция такого сертификата? Этот... "Какова функция такого сертификата? Этот... читать дальше

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Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке ОФЗ, заявил министр... читать дальше

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