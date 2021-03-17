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17 марта 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,5934 руб.

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17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5934 руб.

Минимальный курс евро составил 86,75 руб., максимальный - 88,2975 руб. Было заключено 7892 сделки. Объем торгов составил 26585,91 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,2725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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