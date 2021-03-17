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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 5 марта по 12 марта на 2396 тыс. баррелей, бензина - выросли на 472 тыс. баррелей
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17 марта 2021 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 5 марта по 12 марта на 2396 тыс. баррелей, бензина - выросли на 472 тыс. баррелей
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17 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2396 тыс. баррелей - до 500,799 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 472 тыс. баррелей и составили 232,075 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 255 тыс. баррелей, достигнув 137,747 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 3500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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