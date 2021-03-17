ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 73,1019 руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 73,1019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,00 коп.

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В 2020 году число офисных сотрудников, работающих из дома, увеличилось в 17,7 раза по сравнению с 2019 годом, сообщается в прогнозе исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Прогноз основывается на исследовании намерений компаний вернуть... Прогноз основывается на исследовании намерений компаний вернуть... читать дальше

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По итогам 2020 года сборы СК "Согласие" выросли на 7% по сравнению с 2019 годом и составили 36 млрд рублей, говорится в сообщении страховой компании. Чистая прибыль по ОСБУ увеличилась на 28% - с 1 млрд до 1,3 млрд рублей. Премия по автокаско, основному виду страхования... Премия по автокаско, основному виду страхования... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Какова функция такого сертификата? Этот... "Какова функция такого сертификата? Этот... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций банка на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный... Кредитный... читать дальше

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Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке ОФЗ, заявил министр... читать дальше

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Россия к 14 марта увеличила экспорт продукции АПК на 16%, до $5,3 млрд против $4,5 млрд годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста существенно замедлились. По данным на 7 марта они составляли 28%. Темпы роста существенно замедлились. По данным на 7 марта они составляли 28%. Центр уточнил, что основу экспорта... Центр уточнил, что основу экспорта... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4088 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,79 руб., максимальный - 73,9975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,79 руб., максимальный - 73,9975 руб. Было... читать дальше

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Минторг США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химоружия. "Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с... "Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск составила $67,61 за баррель, что на $0,78... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск составила $67,61 за баррель, что на $0,78... читать дальше

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Российские рыбопромышленники к 15 марта сократили объем добычи водных биоресурсов на 151,21 тыс. тонн (на 13,3%) по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 989,84 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. Неделей ранее отставание от прошлогодних темпов вылова... Неделей ранее отставание от прошлогодних темпов вылова... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанка на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом. "Рейтинг банка характеризуется удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его... "Рейтинг банка характеризуется удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2396 тыс. баррелей - до 500,799 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 472 тыс. баррелей и составили 232,075 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 472 тыс. баррелей и составили 232,075 млн баррелей,... читать дальше

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В январе-феврале 2021 года ВВП Белоруссии составил в текущих ценах 23,3 млрд бел. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% больше, чем в январе-феврале 2020 года, говорится в сообщении Белстата. В январе прирост ВВП составлял 1,3%. В январе прирост ВВП составлял 1,3%. Индекс-дефлятор ВВП в... Индекс-дефлятор ВВП в... читать дальше

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"Автобан-Финанс" установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 5 лет объемом 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 11% годовых до оферты через 2 года. По выпуску... Выпуск сроком обращения 5 лет объемом 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 11% годовых до оферты через 2 года. По выпуску... читать дальше

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В этом году отдохнуть за границей могут около 7-8 млн россиян, что почти в 4 раза больше, чем в 2020, считает гендиректор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев. "Мы думаем, что Турция примет около 6 млн россиян в этом году (в докризисном 2019 году Турцию посетили 7... "Мы думаем, что Турция примет около 6 млн россиян в этом году (в докризисном 2019 году Турцию посетили 7... читать дальше

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Фондовые индексы США не демонстрируют единой динамики в начале торгов в среду перед подведением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск вырос на 98,74 пункта (0,3%) и составил 32924,69 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск вырос на 98,74 пункта (0,3%) и составил 32924,69 пункта. Standard &... читать дальше

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