Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3032,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1964,84 млрд руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 марта составили по Российской Федерации 3032,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2878,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2878,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2704,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 марта составили 1964,84 млрд руб. против 1972,26689 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.