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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3032,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1964,84 млрд руб.
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17 марта 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3032,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1964,84 млрд руб.
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17 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 марта составили по Российской Федерации 3032,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2878,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2878,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2704,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 марта составили 1964,84 млрд руб. против 1972,26689 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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