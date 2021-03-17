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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1019 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск вырос на 14 копеек и составил 73,1019 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

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В России на реализацию научных космических программ требуется 15-16 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Был направлен доклад президенту о необходимости сохранения финансирования в определённых размерах фундаментальной науке", -... "Был направлен доклад президенту о необходимости сохранения финансирования в определённых размерах фундаментальной науке", -... читать дальше

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В феврале 2021 года было в России выдано 0,83 млн новых кредитных карт. По сравнению с февралем прошлого года выдача новых кредитных карт сократилась на 5%, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2021... читать дальше

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Итальянская страховая компания Generali рассматривает возможность покупки крупного российского страховщика стоимостью до 2 млрд евро, пишет в среду итальянский еженедельник Il sole 24 Ore без ссылки на источник информации. Как пишет газета, "наиболее правдоподобным"... Как пишет газета, "наиболее правдоподобным"... читать дальше

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7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-618 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9895% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,83% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На следующей неделе японский автопроизводитель Honda Motor Co. приостановит работу большинства своих предприятий в США и Канаде из-за проблем с цепочками поставок. Как заявила компания, это обусловлено целым рядом факторов, включая задержки с разгрузкой в портах,... Как заявила компания, это обусловлено целым рядом факторов, включая задержки с разгрузкой в портах,... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 998 случаев, умерли за сутки 427 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 998 в 85... читать дальше

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В феврале потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 18,5% - до 526,4 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. В том числе спрос на электричество со... В том числе спрос на электричество со... читать дальше

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Федеральные и городские власти оказали бизнесу Москвы поддержку в условиях пандемии на 7 млрд долларов, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Если сложить общий объем мер поддержки,... "Если сложить общий объем мер поддержки,... читать дальше

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Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2020 г. выросла на 49% (год к году), до $652 млн, сообщила компания в среду. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $626 млн. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $626 млн. EBITDA в целом за 2020 г. снизилась на 10%, составив $871... EBITDA в целом за 2020 г. снизилась на 10%, составив $871... читать дальше

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ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) перенесло дату техразмещения бондов серии 001Р-01 со сроком обращения 1 год 7 месяцев на 15,1 млрд рублей с 18 марта на неопределенный срок, говорится в сообщении компании. "Дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым... "Дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым... читать дальше

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Экономика Москвы в 2021 году восстановится после действовавших из-за пандемии COVID-19 ограничений и сможет достигнуть "доковидных" значений 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "На... "На... читать дальше

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Международные авиаперевозки восстанавливаются медленнее прогноза "Аэрофлота" конца 2020 года, выйдут на "доковидный" уровень не раньше 2024 года, заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается международного рынка, то... "Что касается международного рынка, то... читать дальше

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Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в феврале 2021 года снизились на 19,3% и составили 771,486 тыс. по сравнению с 956,430 тыс.. в феврале 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,18 пункта (0,674%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3565,65 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,95 пункта (1,092%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,95 пункта (1,092%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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