Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,8712 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5225 руб., максимальный - 87,125 руб. Было заключено 6667 сделок. Объем торгов составил 23323,44 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,545 руб. за евро.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8712 руб.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,34 пункта (0,149%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3589,83 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56569,708 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 353,471 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8177 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,53 руб., максимальный - 73,0625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,53 руб., максимальный - 73,0625 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8712 руб. Минимальный курс евро составил 86,5225 руб., максимальный - 87,125 руб. Было заключено 6667... Минимальный курс евро составил 86,5225 руб., максимальный - 87,125 руб. Было заключено 6667... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2079 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1667 руб., максимальный - 11,2372 руб. Было заключено 363 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,1667 руб., максимальный - 11,2372 руб. Было заключено 363 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками. Индекс МосБиржи простестировал утром новый рубеж в 3600 пунктов. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai... читать дальше

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На 1 марта 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 804,9 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2021 г. снизилась на 67,6 млн рублей (на 3,6%), говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы невыплаченной... Из общей суммы невыплаченной... читать дальше

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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что крупнейшие ЦБ мира не будут менять базовые процентные ставки в этом году. Федеральная резервная система, как ожидается, оставит ее в диапазоне 0-0,25% годовых, Банк Японии - минус 0,1%. Европейский центральный банк сохранит... Федеральная резервная система, как ожидается, оставит ее в диапазоне 0-0,25% годовых, Банк Японии - минус 0,1%. Европейский центральный банк сохранит... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и... Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и... читать дальше

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"Газпром" и Shell подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве (предыдущее было заключено в 2015 году), сообщила российская компания. В релизе "Газпрома" (как и в сообщении пятилетней давности) утверждается, что "подписанный документ расширяет взаимодействие... читать дальше

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Американцы могут потратить $40 млрд из $380 млрд, которые они должны получить в качестве прямых выплат в рамках нового пакета стимулов, на покупку биткойна и акций, свидетельствуют результаты опроса Mizuho Securities. Опрос 235 американцев, которым полагаются выплаты,... Опрос 235 американцев, которым полагаются выплаты,... читать дальше

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АО "Почта России" установило ставку 9-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в марте 2017 года. Выпуск был размещен в марте 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки... Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки... читать дальше

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Московские власти упростили порядок получения финансовой поддержки экспортерам, теперь подать заявку на "экспортный кэшбэк" они смогут в электронном виде, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8394 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,525 руб., максимальный - 73,0975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,525 руб., максимальный - 73,0975 руб. Была... читать дальше

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Аналитики Deutsche Bank прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в первом квартале текущего года на уровне $55 за баррель, сообщается в отчете банка. Во втором и третьем кварталах котировки будут находиться в районе $60 за баррель, в октябре-декабре поднимутся до $65 за... читать дальше

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Группа "Русагро" планирует в 2021 году увеличить производство свинины (в живом весе), сахара, а также рост урожайности основных сельхозкультур. "С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно до... "С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно до... читать дальше

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