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16 марта 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8394 руб.

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16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8394 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,525 руб., максимальный - 73,0975 руб. Была заключена 17751 сделка. Объем торгов составил 58328,56 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,7675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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