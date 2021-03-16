ЦБ РФ установил курс евро с 17 марта в размере 86,9852 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 86,9852 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,56 коп.

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Группа "Русагро" планирует в 2021 году увеличить производство свинины (в живом весе), сахара, а также рост урожайности основных сельхозкультур. "С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно до... "С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно до... читать дальше

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АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ставку 11-20-го купонов облигаций 3-й серии на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск облигаций 3-й серии объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2016 года. Выпуск облигаций 3-й серии объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2016 года. Ставка 1-10-го купонов... Ставка 1-10-го купонов... читать дальше

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Правительство РФ может в текущем году обновить правила обоснования начальных (максимальных) цен (НМЦК) по госконтрактам, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе рассмотрения в 1-м чтении в Госдуме так называемого второго оптимизационного пакета поправок к... читать дальше

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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% в следующем году, сообщается в отчете банка. Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%. Благоприятными факторами для экономики эксперты называют... Благоприятными факторами для экономики эксперты называют... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в феврале упал на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это максимальное сокращение за десять месяцев - с апреля 2020 года, когда показатель упал на рекордные 12,7%. Причем... читать дальше

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Американские фондовые индексы во вторник не демонстрируют единой динамики перед началом заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции... читать дальше

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Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в январе-феврале этого года произвели 939,5 тыс. тонн птицы (в живом весе), что на 6,2% меньше, чем годом ранее (1 001,6 тыс. тонн), следует из данных Росстата. В феврале по сравнению с февралем прошлого года производство уменьшилось на 6%, до 461,4 тыс.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в 2020 г. выросла в 4 раза по сравнению с 2019 г., до 3,625 млрд руб. по с равнению с 896 млн руб. в 2019 году, следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 41,1%, до 9 млрд руб. Выручка уменьшилась на 33,1%, до 44,04 млрд... Выручка уменьшилась на 33,1%, до 44,04 млрд... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-617 на 14 млрд 740,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,9 пункта (0,862%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3553,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3600,82 (+0,46%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,23/73,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...

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Поставки мобильных телефонов в Китае в феврале взлетели на 241%, или в 3,4 раза, относительно того же месяца прошлого года - до 21,76 млн, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. В... В... читать дальше

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Корректировка демпфера на топливо, которую согласовали ведомства, в 2021 году коснётся только бензинов. Корректировка по дизельному топливу предполагается уже в 2022 году, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Так, базовая цена для внутреннего рынка по... Так, базовая цена для внутреннего рынка по... читать дальше

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Госдума приняла в 1-м чтении так называемый второй оптимизационный пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). "Законопроект предусматривает не отдельные поправки, а комплекс изменений, который системно поменяет редакцию 44-ФЗ, - заявил заместитель министра финансов... читать дальше

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"Норильский никель" опубликовал базовый сценарий снижения производственной программы 2021 года вследствие аварий на рудниках и Норильской обогатительной фабрике. По оценке компании, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее... По оценке компании, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее... читать дальше

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