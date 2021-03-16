16 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Январь 2021
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Февраль 2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Февраль 2021
|16:15
|Промышленное производство в США
|Февраль 2021
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Январь 2021
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16 марта 2021 года 17:46
Группа "Русагро" планирует в 2021 году увеличить производство свинины (в живом весе), сахара, а также рост урожайности основных сельхозкультур.
"С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно до... читать дальше
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16 марта 2021 года 17:36
АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ставку 11-20-го купонов облигаций 3-й серии на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Выпуск облигаций 3-й серии объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2016 года.
Ставка 1-10-го купонов... читать дальше
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16 марта 2021 года 17:35
Правительство РФ может в текущем году обновить правила обоснования начальных (максимальных) цен (НМЦК) по госконтрактам, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе рассмотрения в 1-м чтении в Госдуме так называемого второго оптимизационного пакета поправок к... читать дальше
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16 марта 2021 года 17:26
Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% в следующем году, сообщается в отчете банка. Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%.
Благоприятными факторами для экономики эксперты называют... читать дальше
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16 марта 2021 года 17:18
Объем промышленного производства в США в феврале упал на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это максимальное сокращение за десять месяцев - с апреля 2020 года, когда показатель упал на рекордные 12,7%. Причем... читать дальше
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16 марта 2021 года 17:05
Американские фондовые индексы во вторник не демонстрируют единой динамики перед началом заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции... читать дальше
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16 марта 2021 года 16:56
Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали... читать дальше
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16 марта 2021 года 16:49
Сельхозорганизации РФ в январе-феврале этого года произвели 939,5 тыс. тонн птицы (в живом весе), что на 6,2% меньше, чем годом ранее (1 001,6 тыс. тонн), следует из данных Росстата. В феврале по сравнению с февралем прошлого года производство уменьшилось на 6%, до 461,4 тыс.... читать дальше
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16 марта 2021 года 16:36
Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в 2020 г. выросла в 4 раза по сравнению с 2019 г., до 3,625 млрд руб. по с равнению с 896 млн руб. в 2019 году, следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 41,1%, до 9 млрд руб.
Выручка уменьшилась на 33,1%, до 44,04 млрд... читать дальше
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16 марта 2021 года 16:34
6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-617 на 14 млрд 740,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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16 марта 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,9 пункта (0,862%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3553,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3600,82 (+0,46%) пункта,... читать дальше
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16 марта 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,23/73,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...
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16 марта 2021 года 15:59
Поставки мобильных телефонов в Китае в феврале взлетели на 241%, или в 3,4 раза, относительно того же месяца прошлого года - до 21,76 млн, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.
В... читать дальше
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16 марта 2021 года 15:46
Корректировка демпфера на топливо, которую согласовали ведомства, в 2021 году коснётся только бензинов. Корректировка по дизельному топливу предполагается уже в 2022 году, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Так, базовая цена для внутреннего рынка по... читать дальше
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16 марта 2021 года 15:37
Госдума приняла в 1-м чтении так называемый второй оптимизационный пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). "Законопроект предусматривает не отдельные поправки, а комплекс изменений, который системно поменяет редакцию 44-ФЗ, - заявил заместитель министра финансов... читать дальше
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16 марта 2021 года 15:33
"Норильский никель" опубликовал базовый сценарий снижения производственной программы 2021 года вследствие аварий на рудниках и Норильской обогатительной фабрике.
По оценке компании, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее... читать дальше
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