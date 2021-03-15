Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,1433 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,9475 руб., максимальный - 73,4775 руб. Было заключено 53862 сделки. Объем торгов составил 206073,36 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,0525 руб. за доллар США.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1433 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,99 пункта (1,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3584,49 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56923,179 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 817,582 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1433 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9475 руб., максимальный - 73,4775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,9475 руб., максимальный - 73,4775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2355 руб. Минимальный курс евро составил 87,01 руб., максимальный - 87,9 руб. Было заключено 6105 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,01 руб., максимальный - 87,9 руб. Было заключено 6105 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2466 руб. Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2824 руб. Было заключено 343 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2824 руб. Было заключено 343 сделки.... читать дальше

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Минсельхоз РФ не ждет скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году. "Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году", - говорится в сообщении ведомства. "Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году", - говорится в сообщении ведомства. С декабря 2020... С декабря 2020... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне наметившейся коррекции нефти вниз. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на... В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на... читать дальше

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Б разместил 1,25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К286 на 250 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,08% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,08% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск №1 облигаций серии 002Р-01 лизинговой компании "Простые решения", говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00371-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00371-R-002P. Основной выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом... Основной выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом... читать дальше

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Индия в январе-феврале текущего года увеличила импорт золота в 2,4 раза (в годовом сравнении) на $9,3 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. В том числе в феврале импорт достиг внушительных $5,3 млрд - это больше месячных значений... В том числе в феврале импорт достиг внушительных $5,3 млрд - это больше месячных значений... читать дальше

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Масштабная программа стимулирования экономики США взбудоражила мировые фондовые рынки, подтолкнув вверх акции компаний, которых инвесторы избегали в разгар пандемии коронавируса, пишет газета Financial Times. Хотя американский фондовый индекс S&P 500 в основном плавно... Хотя американский фондовый индекс S&P 500 в основном плавно... читать дальше

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Группа "Русагро" не ждет продления сроков соглашений о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло. "Русагро", безусловно, выполняет все соглашения и планирует делать так, пока они существуют. Мы ожидаем, что с 1 апреля соглашения не будут действовать", - сказал... "Русагро", безусловно, выполняет все соглашения и планирует делать так, пока они существуют. Мы ожидаем, что с 1 апреля соглашения не будут действовать", - сказал... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга ПАО "ТМК" на "стабильный" с "позитивного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1". Как сообщается в пресс-релизе агентства, корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1".

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Аналитики BofA Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель, WTI - $60 за баррель. На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI - до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете... На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI - до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки установили ставку 17-22-го купонов облигаций 28-й серии на уровне 6,8% и 13-14 купонов 33-й серии на уровне 5,91%, говорится в сообщениях компании. Компания разместила 15-летние облигации 28-й серии объемом 20 млрд... Компания разместила 15-летние облигации 28-й серии объемом 20 млрд... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник перешли к снижению после первоначального роста на фоне сильных статданных из Китая, которые поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители. Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца... Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца... читать дальше

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