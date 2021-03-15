Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1405 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,94 руб., максимальный - 73,475 руб. Было заключено 17794 сделки. Объем торгов составил 54494,5 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,2025 руб. за доллар США.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1405 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,99 пункта (1,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3584,49 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56923,179 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 817,582 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1433 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9475 руб., максимальный - 73,4775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,9475 руб., максимальный - 73,4775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2355 руб. Минимальный курс евро составил 87,01 руб., максимальный - 87,9 руб. Было заключено 6105 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,01 руб., максимальный - 87,9 руб. Было заключено 6105 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2466 руб. Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2824 руб. Было заключено 343 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный - 11,2824 руб. Было заключено 343 сделки.... читать дальше

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Минсельхоз РФ не ждет скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году. "Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году", - говорится в сообщении ведомства. "Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году", - говорится в сообщении ведомства. С декабря 2020... С декабря 2020... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне наметившейся коррекции нефти вниз. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на... В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на... читать дальше

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Б разместил 1,25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К286 на 250 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,08% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,08% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск №1 облигаций серии 002Р-01 лизинговой компании "Простые решения", говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00371-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00371-R-002P. Основной выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом... Основной выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом... читать дальше

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Индия в январе-феврале текущего года увеличила импорт золота в 2,4 раза (в годовом сравнении) на $9,3 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. В том числе в феврале импорт достиг внушительных $5,3 млрд - это больше месячных значений... В том числе в феврале импорт достиг внушительных $5,3 млрд - это больше месячных значений... читать дальше

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Масштабная программа стимулирования экономики США взбудоражила мировые фондовые рынки, подтолкнув вверх акции компаний, которых инвесторы избегали в разгар пандемии коронавируса, пишет газета Financial Times. Хотя американский фондовый индекс S&P 500 в основном плавно... Хотя американский фондовый индекс S&P 500 в основном плавно... читать дальше

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Группа "Русагро" не ждет продления сроков соглашений о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло. "Русагро", безусловно, выполняет все соглашения и планирует делать так, пока они существуют. Мы ожидаем, что с 1 апреля соглашения не будут действовать", - сказал... "Русагро", безусловно, выполняет все соглашения и планирует делать так, пока они существуют. Мы ожидаем, что с 1 апреля соглашения не будут действовать", - сказал... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга ПАО "ТМК" на "стабильный" с "позитивного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1". Как сообщается в пресс-релизе агентства, корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1".

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Аналитики BofA Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель, WTI - $60 за баррель. На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI - до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете... На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI - до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки установили ставку 17-22-го купонов облигаций 28-й серии на уровне 6,8% и 13-14 купонов 33-й серии на уровне 5,91%, говорится в сообщениях компании. Компания разместила 15-летние облигации 28-й серии объемом 20 млрд... Компания разместила 15-летние облигации 28-й серии объемом 20 млрд... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник перешли к снижению после первоначального роста на фоне сильных статданных из Китая, которые поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители. Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца... Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца... читать дальше

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