Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2649 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2334 руб., максимальный - 11,3 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 272,85 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2334 руб. за юань.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2649 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4911 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2576 руб. Минимальный курс евро составил 87,04 руб., максимальный - 88,19 руб. Было заключено 4020 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,04 руб., максимальный - 88,19 руб. Было заключено 4020 сделок.... читать дальше

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Инвестиции Китая в инфраструктурные проекты в 2021 году, вероятно, увеличатся на 5% по сравнению с предыдущим годом, пишет в понедельник China Securities Journal со ссылкой на главного экономиста инвесткомпании Zhongtai Securities Ли Сюньлэя. Он ожидает более активного... Он ожидает более активного... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4068,26 (+41,49) руб./грамм; на серебро - 59,98 (-2,06) руб./грамм; на платину - 2865,37 (+93,17) руб./грамм; на палладий - 5591,82 (+66,33) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся на 18,2% в 2021 году - до 357,4 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). По итогам прошлого года рост составил 12,9%. Аналитики исследовательской компании отмечают, что "спрос на ПК во всем мире... Аналитики исследовательской компании отмечают, что "спрос на ПК во всем мире... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 43,64 пункта (1,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3583,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3596,13 (+1,6%) пункта,... читать дальше

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К концу 2023 года правительство Петербурга планирует перевести весь городской парк автобусной и коммунальной техники на природный газ, сообщила пресс-служба администрации города. "Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить... читать дальше

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ООО "Талан-финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92%... читать дальше

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Производство электроэнергии за счет энергии ветра 11 марта достигло рекордных 2,79 ТВт.ч. за сутки, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные WindEurope. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного 21 января. По данным Европейской сети системных... По данным Европейской сети системных... читать дальше

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Банк России 16 марта проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-41-22BR2-0 объемом 38,924 млрд рублей, КОБР №4-42-22BR2-0 объемом 24,301 млрд рублей и КОБР №4-43-22BR2-1 объемом 223,410 млрд рублей, говорится в материалах на сайте... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются благодаря сильным статданным из Китая, которые поддерживают оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители. Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению... Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 73,2317 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 87,3508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, курс доллара опустился ниже 73 руб.$1 впервые с 17 декабря, евро торгуется недалеко от 87 руб. Курс доллара США составил 73,02 руб. в 14:00 мск что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.... Курс доллара США составил 73,02 руб. в 14:00 мск что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.... читать дальше

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В четвертом квартале 2020 года рост ВВП стран G20 замедлился до 2,1% в поквартальном сравнении, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В третьем квартале 2020 года ВВП в странах G20 вырос на 7,8% после беспрецедентного... В третьем квартале 2020 года ВВП в странах G20 вырос на 7,8% после беспрецедентного... читать дальше

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МСП банк 22 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение облигаций 1-й серии с погашением в марте 2022 года объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от... Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики, при этом японский индикатор Nikkei 225 достиг максимума за 30 лет. В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной... В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной... читать дальше

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