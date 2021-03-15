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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109 млрд руб.
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15 марта 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109 млрд руб.
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15 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня выросло до 109 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 94,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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15 марта 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4911 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2576 руб. Минимальный курс евро составил 87,04 руб., максимальный - 88,19 руб. Было заключено 4020 сделок.... читать дальше
.15 марта 2021 года 15:08
Инвестиции Китая в инфраструктурные проекты в 2021 году, вероятно, увеличатся на 5% по сравнению с предыдущим годом, пишет в понедельник China Securities Journal со ссылкой на главного экономиста инвесткомпании Zhongtai Securities Ли Сюньлэя. Он ожидает более активного... читать дальше
.15 марта 2021 года 15:02
ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4068,26 (+41,49) руб./грамм; на серебро - 59,98 (-2,06) руб./грамм; на платину - 2865,37 (+93,17) руб./грамм; на палладий - 5591,82 (+66,33) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.15 марта 2021 года 14:56
Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся на 18,2% в 2021 году - до 357,4 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). По итогам прошлого года рост составил 12,9%. Аналитики исследовательской компании отмечают, что "спрос на ПК во всем мире... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 43,64 пункта (1,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3583,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3596,13 (+1,6%) пункта,... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:42
К концу 2023 года правительство Петербурга планирует перевести весь городской парк автобусной и коммунальной техники на природный газ, сообщила пресс-служба администрации города. "Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:36
"Талан-финанс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 500 млн руб. на уровне 10,5%
ООО "Талан-финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92%... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:24
Производство электроэнергии за счет энергии ветра 11 марта достигло рекордных 2,79 ТВт.ч. за сутки, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные WindEurope. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного 21 января. По данным Европейской сети системных... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:18
ЦБ РФ 16 марта проведет аукционы по размещению 41-го, 42-го и 43-го выпусков КОБР объемом 286,6 млрд рублей
Банк России 16 марта проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-41-22BR2-0 объемом 38,924 млрд рублей, КОБР №4-42-22BR2-0 объемом 24,301 млрд рублей и КОБР №4-43-22BR2-1 объемом 223,410 млрд рублей, говорится в материалах на сайте... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:17
Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются благодаря сильным статданным из Китая, которые поддерживают оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители. Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:14
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 73,2317 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,64 коп. Это автоматическое сообщение.
.15 марта 2021 года 14:14
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 87,3508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп. Это автоматическое сообщение.
.15 марта 2021 года 14:10
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, курс доллара опустился ниже 73 руб.$1 впервые с 17 декабря, евро торгуется недалеко от 87 руб. Курс доллара США составил 73,02 руб. в 14:00 мск что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:04
В четвертом квартале 2020 года рост ВВП стран G20 замедлился до 2,1% в поквартальном сравнении, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В третьем квартале 2020 года ВВП в странах G20 вырос на 7,8% после беспрецедентного... читать дальше
.15 марта 2021 года 14:02
МСП банк 22 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение облигаций 1-й серии с погашением в марте 2022 года объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от... читать дальше
.15 марта 2021 года 13:55
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики, при этом японский индикатор Nikkei 225 достиг максимума за 30 лет. В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной... читать дальше
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