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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Банкам запретят брать комиссии с переводов в соцпроекты
Госдума планирует в апреле рассмотреть законопроект Московской областной думы "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении инициативных платежей и средств...
 
Плановые проверки для бизнеса IT-компании могут отменить
Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций. Эта мера вошла в так называемый второй пакет...
 
Правильный поисковик смартфонам подберет правительство
Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского программного обеспечения (ПО), рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, инициатива должна обязать...
 
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15 марта 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:15 Новостройки в Канаде Февраль 2021
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Март 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
15 марта 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,2576 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4911 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2576 руб.

Минимальный курс евро составил 87,04 руб., максимальный - 88,19 руб. Было заключено 4020 сделок....    читать дальше
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15 марта 2021 года 15:08
Инвестиции Китая в инфраструктуру могут вырасти в 2021 г. на 5%
Инвестиции Китая в инфраструктурные проекты в 2021 году, вероятно, увеличатся на 5% по сравнению с предыдущим годом, пишет в понедельник China Securities Journal со ссылкой на главного экономиста инвесткомпании Zhongtai Securities Ли Сюньлэя.

Он ожидает более активного...    читать дальше
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15 марта 2021 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 марта
ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4068,26 (+41,49) руб./грамм; на серебро - 59,98 (-2,06) руб./грамм; на платину - 2865,37 (+93,17) руб./грамм; на палладий - 5591,82 (+66,33) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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15 марта 2021 года 14:56
Эксперты прогнозируют рост мировых поставок компьютеров в текущем году на 18,2%
Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся на 18,2% в 2021 году - до 357,4 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). По итогам прошлого года рост составил 12,9%.

Аналитики исследовательской компании отмечают, что "спрос на ПК во всем мире...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 15 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 43,64 пункта (1,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3583,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3596,13 (+1,6%) пункта,...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:42
Городской транспорт Петербурга до конца 2023 года планируется перевести на газ
К концу 2023 года правительство Петербурга планирует перевести весь городской парк автобусной и коммунальной техники на природный газ, сообщила пресс-служба администрации города. "Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:36
"Талан-финанс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 500 млн руб. на уровне 10,5%
ООО "Талан-финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92%...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:24
В Европе зафиксирован очередной суточный максимум производства ветроэнергии
Производство электроэнергии за счет энергии ветра 11 марта достигло рекордных 2,79 ТВт.ч. за сутки, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные WindEurope. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного 21 января.

По данным Европейской сети системных...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:18
ЦБ РФ 16 марта проведет аукционы по размещению 41-го, 42-го и 43-го выпусков КОБР объемом 286,6 млрд рублей
Банк России 16 марта проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-41-22BR2-0 объемом 38,924 млрд рублей, КОБР №4-42-22BR2-0 объемом 24,301 млрд рублей и КОБР №4-43-22BR2-1 объемом 223,410 млрд рублей, говорится в материалах на сайте...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:17
Нефть дорожает на сильных статданных из Китая
Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются благодаря сильным статданным из Китая, которые поддерживают оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители.

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 73,2317 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 73,2317 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,64 коп.

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15 марта 2021 года 14:14
ЦБ РФ установил курс евро с 16 марта в размере 87,3508 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 87,3508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп.

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15 марта 2021 года 14:10
Доллар опустился на "Московской бирже" ниже 73 руб.
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, курс доллара опустился ниже 73 руб.$1 впервые с 17 декабря, евро торгуется недалеко от 87 руб.

Курс доллара США составил 73,02 руб. в 14:00 мск что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов....    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:04
Эксперты ОЭСР оценивают квартальный рост ВВП G20 в 2,1%, сокращение за 2020 год - в 3,3%
В четвертом квартале 2020 года рост ВВП стран G20 замедлился до 2,1% в поквартальном сравнении, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В третьем квартале 2020 года ВВП в странах G20 вырос на 7,8% после беспрецедентного...    читать дальше
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15 марта 2021 года 14:02
МСП банк 22 марта проведет вторичное размещение облигаций объемом до 5 млрд рублей
МСП банк 22 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение облигаций 1-й серии с погашением в марте 2022 года объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от...    читать дальше
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15 марта 2021 года 13:55
Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики, Nikkei обновил 30-летний максимум
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики, при этом японский индикатор Nikkei 225 достиг максимума за 30 лет.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной...    читать дальше
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