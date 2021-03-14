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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 73,5081 руб., курс евро - 87,7981 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Ценовые соглашения могут быть "вновь включены"
Действие ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу закончится 31 марта, но если ситуация для потребителей будет неблагоприятной, они будут "вновь включены", заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы рассчитываем,...
 
Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тыс. руб. и монету в 50 руб.
Банк России по-прежнему не планирует выпускать банкноту номиналом 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50...
 
В РФ могут ограничить выплаты "подозрительно" бедным семьям
Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной, пишет...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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14 марта 2021 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 73,5081 руб., курс евро - 87,7981 руб.

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14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 73,5081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 87,7981 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,96 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
14 марта 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 73,5081 руб., курс евро - 87,7981 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 73,5081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 87,7981 руб. По сравнению с...
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13 марта 2021 года 17:52
Объем потребкредитования в этом году может снизиться
В 2021 году объем потребительского кредитования может уменьшиться впервые за последние шесть лет, считают эксперты.

По итогам января этого года средний чек по потребительским ссудам россиян достиг 251,3 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в таком же периоде 2020 года,...    читать дальше
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13 марта 2021 года 16:47
Работы по реконструкции всех развязок на МКАД будут завершены к 2023 году
Работы по реконструкции всех транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей планируется завершить к 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В апреле начнутся...    читать дальше
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13 марта 2021 года 15:53
Заммэра Москвы: с начала года в столице завершено строительство пяти соцобъектов
Строительство пяти новых объектов образования, здравоохранения и спорта завершено в столице с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы продолжаем активную работу по развитию городской социальной...    читать дальше
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13 марта 2021 года 15:11
Правительство поручило ведомствам ежемесячно докладывать о результатах мониторинга цен на минудобрения и нефтепродукты
Правительство РФ поручило ФАС совместно с Минпромторгом, Минэнерго, Минсельхозом и с участием региональных органов власти продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения, поставляемые сельхозпроизводителям, и нефтепродукты и о его результатах докладывать...    читать дальше
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13 марта 2021 года 14:25
Расширен перечень премий, которые освобождаются от НДФЛ
Денежное вознаграждение, которое получат лауреаты Премии Союзного государства в области науки и техники, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета...    читать дальше
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13 марта 2021 года 13:47
Китайский регулятор оштрафовал 12 интернет-компаний
Китайский антимонопольный регулятор оштрафовал 12 интернет-компаний, включая Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Didi Chuxing Technology Co., за сделки, совершенные ими в прошлом.

Компании наказаны за то, что заключили сделки без обращения за одобрением...    читать дальше
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13 марта 2021 года 12:52
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне "B", рейтинги по национальной шкале на уровне "uaA" и краткосрочные рейтинги на уровне "B", прогноз по...    читать дальше
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13 марта 2021 года 12:16
Daimler отзывает 2,6 млн автомобилей Mercedes-Benz в Китае
Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает 2,6 млн автомобилей Mercedes-Benz в Китае из-за проблем с программным обеспечением, сообщило в пятницу Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР.

Отзыв коснется автомобилей 2016-2020 годов выпуска, как...    читать дальше
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13 марта 2021 года 11:47
Правительство смягчило требования к резидентам ТОР в моногородах
Резидентам территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в моногородах, продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства...    читать дальше
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13 марта 2021 года 11:28
На ремонт дорог в Химках в 2021 году выделено более 110 млн руб.
Порядка 10 дорог планируют отремонтировать в Химках в 2021 году, сообщает Instagram-аккаунт администрации городского округа.

"Комплексный ремонт ожидают 11 дорог округа. Именно на состояние этих улиц чаще всего обращали внимание жители Химок", - говорится в сообщении. В...    читать дальше
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13 марта 2021 года 11:16
За сутки в России выявлено более 9,9 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 908 случаев, умерли за сутки 475 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 908 в 85...    читать дальше
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13 марта 2021 года 10:54
Число заражений коронавирусом в мире превысило 119 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 119 млн 58 тыс. 805, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 639 тыс....    читать дальше
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13 марта 2021 года 10:39
Смертность в Москве в январе выросла почти на 50%
Более 16,3 тыс. смертей зафиксировали в Москве в январе 2021 года, в феврале - 12,5 тыс. случаев гибели горожан, это на 49,8% и 27,1% больше соответствующих месяцев прошлого года, следует из сообщения департамента здравоохранения столицы.

"В январе в Москве...    читать дальше
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13 марта 2021 года 10:15
Еврокомиссия может начать расследование рекламного бизнеса американской Google
Европейская комиссия может начать масштабное расследование рекламного бизнеса американской Google, которая принадлежит Alphabet Inc., предупредила в пятницу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, выступая на онлайн-конференции европейской ассоциации ритейлеров...    читать дальше
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13 марта 2021 года 09:47
"Яндекс" ведет переговоры о покупке банка
"Яндекс" после срыва многомиллиардной сделки по покупке TCS Group Олега Тинькова двигается в сторону развития финтех-направления гораздо более осторожными шагами: компания намерена приобрести банк, единственным значимым активом которого является банковская лицензия.

Как...    читать дальше
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