ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 73,5081 руб., курс евро - 87,7981 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 87,7981 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,96 коп.

14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 73,5081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,85 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 73,5081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 87,7981 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 87,7981 руб. По сравнению с...

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В 2021 году объем потребительского кредитования может уменьшиться впервые за последние шесть лет, считают эксперты. По итогам января этого года средний чек по потребительским ссудам россиян достиг 251,3 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в таком же периоде 2020 года,... По итогам января этого года средний чек по потребительским ссудам россиян достиг 251,3 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в таком же периоде 2020 года,... читать дальше

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Работы по реконструкции всех транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей планируется завершить к 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу. "В апреле начнутся... "В апреле начнутся... читать дальше

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Строительство пяти новых объектов образования, здравоохранения и спорта завершено в столице с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы продолжаем активную работу по развитию городской социальной... читать дальше

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Правительство РФ поручило ФАС совместно с Минпромторгом, Минэнерго, Минсельхозом и с участием региональных органов власти продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения, поставляемые сельхозпроизводителям, и нефтепродукты и о его результатах докладывать... читать дальше

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Денежное вознаграждение, которое получат лауреаты Премии Союзного государства в области науки и техники, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета... читать дальше

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Китайский антимонопольный регулятор оштрафовал 12 интернет-компаний, включая Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Didi Chuxing Technology Co., за сделки, совершенные ими в прошлом. Компании наказаны за то, что заключили сделки без обращения за одобрением... Компании наказаны за то, что заключили сделки без обращения за одобрением... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне "B", рейтинги по национальной шкале на уровне "uaA" и краткосрочные рейтинги на уровне "B", прогноз по... читать дальше

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Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает 2,6 млн автомобилей Mercedes-Benz в Китае из-за проблем с программным обеспечением, сообщило в пятницу Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР. Отзыв коснется автомобилей 2016-2020 годов выпуска, как... Отзыв коснется автомобилей 2016-2020 годов выпуска, как... читать дальше

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Резидентам территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в моногородах, продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства... читать дальше

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Порядка 10 дорог планируют отремонтировать в Химках в 2021 году, сообщает Instagram-аккаунт администрации городского округа. "Комплексный ремонт ожидают 11 дорог округа. Именно на состояние этих улиц чаще всего обращали внимание жители Химок", - говорится в сообщении. В... "Комплексный ремонт ожидают 11 дорог округа. Именно на состояние этих улиц чаще всего обращали внимание жители Химок", - говорится в сообщении. В... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 908 случаев, умерли за сутки 475 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 908 в 85... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 119 млн 58 тыс. 805, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 639 тыс.... читать дальше

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Более 16,3 тыс. смертей зафиксировали в Москве в январе 2021 года, в феврале - 12,5 тыс. случаев гибели горожан, это на 49,8% и 27,1% больше соответствующих месяцев прошлого года, следует из сообщения департамента здравоохранения столицы. "В январе в Москве... "В январе в Москве... читать дальше

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Европейская комиссия может начать масштабное расследование рекламного бизнеса американской Google, которая принадлежит Alphabet Inc., предупредила в пятницу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, выступая на онлайн-конференции европейской ассоциации ритейлеров... читать дальше

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"Яндекс" после срыва многомиллиардной сделки по покупке TCS Group Олега Тинькова двигается в сторону развития финтех-направления гораздо более осторожными шагами: компания намерена приобрести банк, единственным значимым активом которого является банковская лицензия. Как... Как... читать дальше

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