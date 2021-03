ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 73,5081 руб., курс евро - 87,7981 руб.

.

.

.

.

.

.

Китайский антимонопольный регулятор оштрафовал 12 интернет-компаний, включая Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Didi Chuxing Technology Co., за сделки, совершенные ими в прошлом.

Компании наказаны за то, что заключили сделки без обращения за одобрением... читать дальше