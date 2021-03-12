Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5394 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,2875 руб., максимальный - 73,7375 руб. Было заключено 48602 сделки. Объем торгов составил 196319,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,39 руб. за доллар США.

12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5394 руб.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,99 пункта (0,883%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3539,5 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56105,597 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 387,618 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5394 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2875 руб., максимальный - 73,7375 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,2875 руб., максимальный - 73,7375 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 388 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3033 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2769 руб., максимальный - 11,3399 руб. Было заключено 306... Минимальный курс юаня составил 11,2769 руб., максимальный - 11,3399 руб. Было заключено 306... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7026 руб. Минимальный курс евро составил 87,48 руб., максимальный - 88,1 руб. Было заключено 6422 сделки.... Минимальный курс евро составил 87,48 руб., максимальный - 88,1 руб. Было заключено 6422 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне подросших внешних площадок после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский индекс... В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский индекс... читать дальше

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Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в 2020 году снизилась на 4,5%, до 23,222 млрд руб., следует из отчета группы. Выручка ТМХ при этом выросла на 6,8%, до 305,406 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 8,2%, до 29,4 млрд... Выручка ТМХ при этом выросла на 6,8%, до 305,406 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 8,2%, до 29,4 млрд... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск N1 облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" серии БО-П04, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00303-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00303-R-001P. Основной выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1 млрд рублей... Основной выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1 млрд рублей... читать дальше

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Власти КНР могут обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно после того, как накануне президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Министр финансов США Джаннет Йеллен, в свою очередь, заявила, что американцы... Министр финансов США Джаннет Йеллен, в свою очередь, заявила, что американцы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5326 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,27 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,27 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было... читать дальше

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Конкуренты начинают вытеснять американскую Tesla Inc. с важнейших рынков на фоне продвижения другими крупными автопроизводителями конкурирующих моделей электромобилей. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla... Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla... читать дальше

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Доллар США ускорил рост по отношению к большинству валют. Поддержку доллару оказали превзошедшие прогнозы статданные по рынку труда США и новость о принятии пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, при этом опасения в отношении инфляции ослабли, отмечают эксперты... читать дальше

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Количество женщин, прекративших работу в британских банках во время пандемии коронавируса, превысило количество мужчин, что препятствует намерениям сектора добиться большего гендерного многообразия. В течение 2020 года число женщин, работающих в пяти крупнейших банках... В течение 2020 года число женщин, работающих в пяти крупнейших банках... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15.03 по 21.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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