12 марта 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.03 по 21.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.03.2021
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Февраль 2021
|15.03.2021
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Март 2021
|16.03.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Январь 2021
|16.03.2021
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Февраль 2021
|16.03.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2021
|16.03.2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2021
|16.03.2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2021
|16.03.2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2021
|16.03.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Февраль 2021
|16.03.2021
|16:15
|Промышленное производство в США
|Февраль 2021
|16.03.2021
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Январь 2021
|17.03.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2021
|17.03.2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Январь 2021
|17.03.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2021
|17.03.2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2021
|17.03.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 марта
|17.03.2021
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2021
|18.03.2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2021
|18.03.2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Январь 2021
|18.03.2021
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2021
|18.03.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 февраля по 06 марта
|18.03.2021
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Март 2021
|18.03.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 февраля
|18.03.2021
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Февраль 2021
|19.03.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2021
|19.03.2021
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Февраль 2021
|19.03.2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2021
|19.03.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Январь 2021
|21.03.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2021
|21.03.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2021
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