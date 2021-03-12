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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 94,4 млрд руб.
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12 марта 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 94,4 млрд руб.
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12 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 94,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 100,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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