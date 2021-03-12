Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 94,4 млрд руб.

12 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 94,4 млрд руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне подросших внешних площадок после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский индекс... В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский индекс... читать дальше

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Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО в 2020 году снизилась на 4,5%, до 23,222 млрд руб., следует из отчета группы. Выручка ТМХ при этом выросла на 6,8%, до 305,406 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 8,2%, до 29,4 млрд... Выручка ТМХ при этом выросла на 6,8%, до 305,406 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 8,2%, до 29,4 млрд... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск N1 облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" серии БО-П04, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00303-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00303-R-001P. Основной выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1 млрд рублей... Основной выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1 млрд рублей... читать дальше

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Власти КНР могут обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно после того, как накануне президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Министр финансов США Джаннет Йеллен, в свою очередь, заявила, что американцы... Министр финансов США Джаннет Йеллен, в свою очередь, заявила, что американцы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5326 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,27 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,27 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было... читать дальше

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Конкуренты начинают вытеснять американскую Tesla Inc. с важнейших рынков на фоне продвижения другими крупными автопроизводителями конкурирующих моделей электромобилей. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla... Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla... читать дальше

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Доллар США ускорил рост по отношению к большинству валют. Поддержку доллару оказали превзошедшие прогнозы статданные по рынку труда США и новость о принятии пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, при этом опасения в отношении инфляции ослабли, отмечают эксперты... читать дальше

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Количество женщин, прекративших работу в британских банках во время пандемии коронавируса, превысило количество мужчин, что препятствует намерениям сектора добиться большего гендерного многообразия. В течение 2020 года число женщин, работающих в пяти крупнейших банках... В течение 2020 года число женщин, работающих в пяти крупнейших банках... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15.03 по 21.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Росавиация, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке авиаперевозок из-за COVID-19, не видит признаков банкротств у российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. "Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных... "Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных... читать дальше

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Безработица в Канаде в феврале 2021 года снизилась до 8,2% с 9,4% в январе, свидетельствуют официальные статданные. Это самый низкий показатель с марта 2020 года. Тем не менее уровень безработицы по-прежнему остается выше, чем в феврале, когда он составлял 5,6%. Аналитики... читать дальше

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В субботу, 20 марта, в Японии праздник - День весеннего равноденствия. . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Предприятия Москвы экспортировали в Африку промышленной и агропромышленной продукции более чем на $2 млрд, это больше, чем годом ранее, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Африканский экспортный... "Африканский экспортный... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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