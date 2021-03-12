Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2901,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1975,66 млрд руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 2901,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2739,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2713,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2543,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 1975,66 млрд руб. против 1969,85232 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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