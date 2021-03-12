12 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2021
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2021
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2021
|16:30
|Безработица в Канаде
|Февраль 2021
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2021
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2021
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2021
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12 марта 2021 года 09:54
Российские производители минеральных удобрений считают достаточным существующий комплекс мер по обеспечению их доступности на внутреннем рынке, говорится в заявлении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
"В частности, в России успешно применяется... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:47
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 2901,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2739,9 млрд руб.
На... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:47
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 118 млн 569 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:39
В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает по отношению к евро и иене.
По состоянию на 9:32 мск евро стоил $1,1950 по сравнению с $1,1986 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к японской нацвалюте поднялся на то же время до 108,85 иены против 108,51... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:36
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Сетевая расчетная палата" (Казань, рег. № 3332-К), сообщается в пресс-релизе ЦБ.
По данным регулятора, НКО нарушала законы, регулирующие банковскую... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:33
Инвесторы стали более агрессивно переходить из облигаций развивающихся рынков (EM) в акции, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.
За счет ухода средств из бондов EM фондовый и долговой рынок РФ (с учетом всех фондов,... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:31
2 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-616 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:26
В случае неправильной работы системы обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов для возможности покупки более сложных финансовых инструментов Банк России может вернуться к жестким мерам, перенести тестирование с брокеров на независимые структуры (например, биржи)... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:17
Международные пассажирские авиаперевозки, как ожидается, начнут восстанавливаться во втором квартале этого года, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк сингапурской газете Straits Times.
По его словам, после открытия... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:09
Список нового санкционного режима ЕС за нарушения прав человека может в ближайшее время пополниться за счет должностных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана, сообщило в четверг близкое к институтам Евросоюза издание EUobserver.
"Около... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:01
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику, исключением является Гонконг.
Позитивом для рынков стала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил пакет мер финансовой поддержки... читать дальше
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12 марта 2021 года 08:57
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Современные стандарты бизнеса" ("Банк "ССтБ", рег. № 3397, г. Москва) , говорится в сообщении ЦБ.
Лишенный лицензии банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также... читать дальше
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12 марта 2021 года 08:51
Рубль остается фундаментально недооцененным, так как в курс заложены все потенциальные санкционные риски. В этой ситуации возможные ограничения в отношении рублевого госдолга РФ опаснее для западных инвесторов, чем для стабильности российского финансового рынка, считает глава... читать дальше
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12 марта 2021 года 08:45
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Форбанка (рег. № 2063, г. Москва) , говорится в сообщении ЦБ.
"Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка... читать дальше
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12 марта 2021 года 08:39
Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста днем ранее.
Поддержку рынку оказал спрос на бензин и нефтепродукты, являющийся сигналом о том, что восстановление мировой экономики идет полным ходом, отмечают эксперты Axi.
Позитивным фактором для... читать дальше
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12 марта 2021 года 08:35
Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".
"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и... читать дальше
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