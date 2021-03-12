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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,4996 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Ценовые соглашения могут быть "вновь включены"
Действие ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу закончится 31 марта, но если ситуация для потребителей будет неблагоприятной, они будут "вновь включены", заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы рассчитываем,...
 
Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тыс. руб. и монету в 50 руб.
Банк России по-прежнему не планирует выпускать банкноту номиналом 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50...
 
В ЦБ назвали регионы с перспективой продления льготной ипотеки
В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью "Известиям" глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В июле должна завершиться программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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12 марта 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,4996 руб.

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12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 73,4996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,97 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 марта 2021 года 09:54
Действующих мер по стабилизации цен на удобрения в РФ достаточно - РАПУ
Российские производители минеральных удобрений считают достаточным существующий комплекс мер по обеспечению их доступности на внутреннем рынке, говорится в заявлении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"В частности, в России успешно применяется...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:47
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2901,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1975,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 2901,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2739,9 млрд руб.

На...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:47
Число заражений COVID-19 в мире превысило 118,5 млн - университет Хопкинса
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 118 млн 569 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:39
Доллар США дорожает к евро и иене
В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает по отношению к евро и иене.

По состоянию на 9:32 мск евро стоил $1,1950 по сравнению с $1,1986 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся на то же время до 108,85 иены против 108,51...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:36
ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Сетевая расчетная палата" из Татарстана
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Сетевая расчетная палата" (Казань, рег. № 3332-К), сообщается в пресс-релизе ЦБ.

По данным регулятора, НКО нарушала законы, регулирующие банковскую...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:33
Ротация капитала из бондов EM в акции становится все более агрессивной - BCS GM
Инвесторы стали более агрессивно переходить из облигаций развивающихся рынков (EM) в акции, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

За счет ухода средств из бондов EM фондовый и долговой рынок РФ (с учетом всех фондов,...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:31
ВТБ разместит 15 марта однодневные бонды серии КС-3-616 на 50 млрд рублей
2 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-616 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:26
ЦБ может перенести обязанность тестирования неквалифицированных инвесторов на биржи, если институт не заработает правильно - Набиуллина
В случае неправильной работы системы обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов для возможности покупки более сложных финансовых инструментов Банк России может вернуться к жестким мерам, перенести тестирование с брокеров на независимые структуры (например, биржи)...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:17
IATA ожидает начала восстановления международных авиаперевозок во 2-м квартале
Международные пассажирские авиаперевозки, как ожидается, начнут восстанавливаться во втором квартале этого года, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк сингапурской газете Straits Times.

По его словам, после открытия...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:09
Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран
Список нового санкционного режима ЕС за нарушения прав человека может в ближайшее время пополниться за счет должностных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана, сообщило в четверг близкое к институтам Евросоюза издание EUobserver.

"Около...    читать дальше
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12 марта 2021 года 09:01
Рынки акций стра АТР в основном растут
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику, исключением является Гонконг.

Позитивом для рынков стала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил пакет мер финансовой поддержки...    читать дальше
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12 марта 2021 года 08:57
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Современные стандарты бизнеса"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Современные стандарты бизнеса" ("Банк "ССтБ", рег. № 3397, г. Москва) , говорится в сообщении ЦБ.

Лишенный лицензии банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также...    читать дальше
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12 марта 2021 года 08:51
Рубль фундаментально недооценен - Решетников
Рубль остается фундаментально недооцененным, так как в курс заложены все потенциальные санкционные риски. В этой ситуации возможные ограничения в отношении рублевого госдолга РФ опаснее для западных инвесторов, чем для стабильности российского финансового рынка, считает глава...    читать дальше
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12 марта 2021 года 08:45
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Форбанка"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Форбанка (рег. № 2063, г. Москва) , говорится в сообщении ЦБ.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка...    читать дальше
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12 марта 2021 года 08:39
Нефть дешевеет после роста накануне
Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста днем ранее.

Поддержку рынку оказал спрос на бензин и нефтепродукты, являющийся сигналом о том, что восстановление мировой экономики идет полным ходом, отмечают эксперты Axi.

Позитивным фактором для...    читать дальше
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12 марта 2021 года 08:35
ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 г.
Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и...    читать дальше
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