Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5839 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,3525 руб., максимальный - 73,87 руб. Было заключено 52659 сделок. Объем торгов составил 200909,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,365 руб. за доллар США.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5839 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,45 пункта (1,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3508,51 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55717,978 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 175,523 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5839 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3525 руб., максимальный - 73,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,3525 руб., максимальный - 73,87 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3459 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 296 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 296 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,965 руб. Минимальный курс евро составил 87,65 руб., максимальный - 88,38 руб. Была заключена 6751 сделка.... Минимальный курс евро составил 87,65 руб., максимальный - 88,38 руб. Была заключена 6751 сделка.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск проходил 4 марта. Сбор заявок на выпуск проходил 4 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,92% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В... ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 1 по 8 марта 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%. По данным Росстата,... По данным Росстата,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период со 2 по 9 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщал ранее Росстат, за период с 25 февраля по 1 марта инфляция также составила 0,2%. Как сообщал ранее Росстат, за период с 25 февраля по 1 марта инфляция также составила 0,2%. С начала марта потребительские цены... С начала марта потребительские цены... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил четверг уверенным ростом. Индекс РТС в ходе торгов впервые с середины февраля поднимался выше 1500 пунктов. Фондовые рынки Европы повышались весь день. Фондовые рынки Европы повышались весь день. Азиатские рынки акций в основном выросли в... Азиатские рынки акций в основном выросли в... читать дальше

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Комитет Госдумы по экономической политике поддержал депутатский законопроект, который позволяет федеральным органам госвласти следить за соблюдением компаниями ограничений в сфере алкогольного регулирования при помощи снимков из космоса. Поправки вносятся в закон о... читать дальше

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Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк) установил ставку 19-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,20% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. МСП банк в марте 2012 года разместил 10-летние облигации 1-й серии... МСП банк в марте 2012 года разместил 10-летние облигации 1-й серии... читать дальше

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вкомбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах банка. Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа". Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа". Кроме того, в... Кроме того, в... читать дальше

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Индекс РТС может превысить январские максимумы до конца 1-го квартала 2021 года, следует из данных анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 10 марта 2021 года. По данным... По данным... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 24-го купона облигаций серии А15 на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании. Величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату (на 11 марта - 4,25%), и премии в размере 2,5%... Величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату (на 11 марта - 4,25%), и премии в размере 2,5%... читать дальше

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