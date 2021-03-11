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11 марта 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3459 руб.
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11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3459 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 296 сделок. Объем торгов составил 841,65 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3134 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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11 марта 2021 года 20:25
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,45 пункта (1,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3508,51 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.11 марта 2021 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 марта выросла на 0,32% и составила 55717,978 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55717,978 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 175,523 млрд руб., или на...
.11 марта 2021 года 19:15
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.11 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3459 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 296 сделок.... читать дальше
.11 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,965 руб. Минимальный курс евро составил 87,65 руб., максимальный - 88,38 руб. Была заключена 6751 сделка.... читать дальше
.11 марта 2021 года 19:06
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше
.11 марта 2021 года 19:04
Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск проходил 4 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.11 марта 2021 года 19:02
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,92% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В... читать дальше
.11 марта 2021 года 19:01
Потребительские цены на бензин в России с 1 по 8 марта 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%. По данным Росстата,... читать дальше
.11 марта 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период со 2 по 9 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщал ранее Росстат, за период с 25 февраля по 1 марта инфляция также составила 0,2%. С начала марта потребительские цены... читать дальше
.11 марта 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил четверг уверенным ростом. Индекс РТС в ходе торгов впервые с середины февраля поднимался выше 1500 пунктов. Фондовые рынки Европы повышались весь день. Азиатские рынки акций в основном выросли в... читать дальше
.11 марта 2021 года 18:49
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал депутатский законопроект, который позволяет федеральным органам госвласти следить за соблюдением компаниями ограничений в сфере алкогольного регулирования при помощи снимков из космоса. Поправки вносятся в закон о... читать дальше
.11 марта 2021 года 18:47
Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк) установил ставку 19-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,20% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. МСП банк в марте 2012 года разместил 10-летние облигации 1-й серии... читать дальше
.11 марта 2021 года 18:46
вкомбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах банка. Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа". Кроме того, в... читать дальше
.11 марта 2021 года 18:42
Индекс РТС может превысить январские максимумы до конца 1-го квартала 2021 года, следует из данных анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 10 марта 2021 года. По данным... читать дальше
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