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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 12 марта в размере 87,7585 руб.
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Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
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11 марта 2021 года 13:32

ЦБ РФ установил курс евро с 12 марта в размере 87,7585 руб.

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11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 87,7585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,02 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,45 пункта (1,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3508,51 пункта.

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11 марта 2021 года 20:25
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55717,978 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 175,523 млрд руб., или на...
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5839 руб.
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Минимальный курс доллара США составил 73,3525 руб., максимальный - 73,87 руб. Было...    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3459 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3459 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3891 руб. Было заключено 296 сделок....    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,965 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,965 руб.

Минимальный курс евро составил 87,65 руб., максимальный - 88,38 руб. Была заключена 6751 сделка....    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:06
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Талан-финанс" на 500 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер -...    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:04
"Евроторг" завершил размещение облигаций на 3,5 млрд рублей
Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск проходил 4 марта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:02
Ставка 18-го купона облигаций ГТЛК серии 001Р-01 установлена в размере 7,92%
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,92% годовых, говорится в сообщении эмитента.

ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В...    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:01
Недельный рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,3% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 1 по 8 марта 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,1%.

С начала года цены на бензин повысились на 2,2%.

По данным Росстата,...    читать дальше
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11 марта 2021 года 19:00
Инфляция за период со 2 по 9 марта составила 0,2% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период со 2 по 9 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как сообщал ранее Росстат, за период с 25 февраля по 1 марта инфляция также составила 0,2%.

С начала марта потребительские цены...    читать дальше
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11 марта 2021 года 18:57
Индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, индекс РТС - на 1,7%
Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил четверг уверенным ростом. Индекс РТС в ходе торгов впервые с середины февраля поднимался выше 1500 пунктов.

Фондовые рынки Европы повышались весь день.

Азиатские рынки акций в основном выросли в...    читать дальше
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11 марта 2021 года 18:49
Компании-нарушителей закона об обороте алкоголя помогут выявить снимки из космоса
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал депутатский законопроект, который позволяет федеральным органам госвласти следить за соблюдением компаниями ограничений в сфере алкогольного регулирования при помощи снимков из космоса. Поправки вносятся в закон о...    читать дальше
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11 марта 2021 года 18:47
МСП банк установил ставку 19-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,2%
Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк) установил ставку 19-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,20% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

МСП банк в марте 2012 года разместил 10-летние облигации 1-й серии...    читать дальше
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11 марта 2021 года 18:46
Совкомбанк увеличил объем первой программы облигаций со 100 до 150 млрд рублей
вкомбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах банка.

Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа".

Кроме того, в...    читать дальше
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11 марта 2021 года 18:42
До конца 1-го квартала индекс РТС может достичь новых годовых максимумов - BCS GM
Индекс РТС может превысить январские максимумы до конца 1-го квартала 2021 года, следует из данных анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 10 марта 2021 года.

По данным...    читать дальше
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11 марта 2021 года 18:39
ДОМ.РФ установил ставку 24-го купона облигаций А15 на уровне 6,75%
АО "ДОМ.РФ" установило ставку 24-го купона облигаций серии А15 на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату (на 11 марта - 4,25%), и премии в размере 2,5%...    читать дальше
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