11 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 февраля по 06 марта
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 февраля
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11 марта 2021 года 09:05
Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:57
Цены на нефть продолжают подниматься несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе.
Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей.... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:49
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются после того, как Палата представителей Конгресса США в среду одобрила новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.
Помимо этого, данные министерства труда... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:42
Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, ускорит темпы выкупа активов на фоне подъема доходности гособлигаций, который ставит под угрозу перспективы роста экономики еврозоны, полагают аналитики и экономисты. Более половины экспертов, опрошенных агентством Bloomberg,... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:33
"Аэрофлот" в 4-м квартале 2020 года нарастил чистый убыток по МСФО в 6,4 раза - до 43,8 млрд руб. по сравнению с 6,79 млрд руб. в октябре-декабре 2019 года, сообщила компания.
Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков,... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
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Размер погашения на... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 марта 2021 года 08:26
Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq незначительно снизился. При этом Dow Jones поднялся более чем на 400 пунктов, обновив рекордный максимум.
Позитивной новостью для рынка стало... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:20
В самом начале торгов на "Московской бирже" доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже"..
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,55-73,61 руб., по итогам первой минуты торгов (7:01 мск) курс составил 73,5875 руб. (-1,5 коп. к... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5874... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:16
Годовая инфляция, после достижения 5,7% в феврале, в дальнейшем из-за эффекта базы может немного ускориться, со второй половины марта она начнет снижаться, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе онлайн-конференции Российской экономической школы... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:12
Дефицит госбюджета США в феврале вырос на 32,2% в годовом выражении и составил рекордные для этого месяца $310,922 млрд, сообщило министерство финансов страны. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $255 млрд в прошлом... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:07
Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно завершили торги в среду ростом на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, ослабивших тревоги по поводу роста цен.
Опубликованные в среду статданные свидетельствуют, что инфляция в США в феврале... читать дальше
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11 марта 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 87,9587 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,49 коп.
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11 марта 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 74,0393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,47 коп.
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