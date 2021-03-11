ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0393 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 74,0393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,47 коп.

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Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у... "Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у... читать дальше

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Цены на нефть продолжают подниматься несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей.... Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей.... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются после того, как Палата представителей Конгресса США в среду одобрила новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн. Помимо этого, данные министерства труда... Помимо этого, данные министерства труда... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, ускорит темпы выкупа активов на фоне подъема доходности гособлигаций, который ставит под угрозу перспективы роста экономики еврозоны, полагают аналитики и экономисты. Более половины экспертов, опрошенных агентством Bloomberg,... читать дальше

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"Аэрофлот" в 4-м квартале 2020 года нарастил чистый убыток по МСФО в 6,4 раза - до 43,8 млрд руб. по сравнению с 6,79 млрд руб. в октябре-декабре 2019 года, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков,... Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq незначительно снизился. При этом Dow Jones поднялся более чем на 400 пунктов, обновив рекордный максимум. Позитивной новостью для рынка стало... Позитивной новостью для рынка стало... читать дальше

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В самом начале торгов на "Московской бирже" доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже".. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,55-73,61 руб., по итогам первой минуты торгов (7:01 мск) курс составил 73,5875 руб. (-1,5 коп. к... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,55-73,61 руб., по итогам первой минуты торгов (7:01 мск) курс составил 73,5875 руб. (-1,5 коп. к... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5874... читать дальше

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Годовая инфляция, после достижения 5,7% в феврале, в дальнейшем из-за эффекта базы может немного ускориться, со второй половины марта она начнет снижаться, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе онлайн-конференции Российской экономической школы... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в феврале вырос на 32,2% в годовом выражении и составил рекордные для этого месяца $310,922 млрд, сообщило министерство финансов страны. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $255 млрд в прошлом... читать дальше

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Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно завершили торги в среду ростом на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, ослабивших тревоги по поводу роста цен. Опубликованные в среду статданные свидетельствуют, что инфляция в США в феврале... Опубликованные в среду статданные свидетельствуют, что инфляция в США в феврале... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 87,9587 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,49 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 74,0393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,47 коп.

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