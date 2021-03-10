ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 74,0393 руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 74,0393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,47 коп.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 95,0311% от номинала, что соответствует доходности 6,68% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2021 года, по предварительной оценке, уменьшилось на 26%, до $13,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда оно составило $17,6 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Как... Как... читать дальше

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Программу внутренних заимствований РФ на 2021 год можно сократить на весь объем неизрасходованных бюджетных остатков прошлого года, считает замминистра финансов Тимур Максимов, курирующий в ведомстве долговую тематику. "Я лично хотел бы да (сократить займы на всю сумму... "Я лично хотел бы да (сократить займы на всю сумму... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,57 пункта (0,131%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3474,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3514,26... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) кредитный рейтинг "A+(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной... Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной... читать дальше

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Минфин РФ смотрит на различные варианты размещения еврооблигаций, любой ликвидный рынок может быть интересен, заявил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов. В августе 2019 года были введены новые санкции США, лишившие американских инвесторов возможности... В августе 2019 года были введены новые санкции США, лишившие американских инвесторов возможности... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,4/74,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...

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Российские рыбопромышленники я начала года по 9 марта добыли 887,38 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 159,42 тыс. тонн (на 15,2%) меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщило Росрыболовство. Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сократился... Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сократился... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам и профучастникам продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года. Законопроект (N1098730-7) был внесен в... Законопроект (N1098730-7) был внесен в... читать дальше

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Американский концерн General Electric Co. (GE) продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более $30 млрд. Согласно условиям сделки, одобренным советами директоров обеих компаний, GE получит около $24 млрд в... Согласно условиям сделки, одобренным советами директоров обеих компаний, GE получит около $24 млрд в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 марта проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщила пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением... "Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением... читать дальше

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В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 11 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе-феврале 2021 года сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 128,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 10,9% (до 60,96... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн... Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн... читать дальше

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