10 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2021
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2021
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Март 2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 февраля по 05 марта
|22:00
|Бюджет США
|Февраль 2021
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10 марта 2021 года 16:26
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 95,0311% от номинала, что соответствует доходности 6,68% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.
Всего было продано бумаг на... читать дальше
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10 марта 2021 года 16:22
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2021 года, по предварительной оценке, уменьшилось на 26%, до $13,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда оно составило $17,6 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Как... читать дальше
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10 марта 2021 года 16:15
Программу внутренних заимствований РФ на 2021 год можно сократить на весь объем неизрасходованных бюджетных остатков прошлого года, считает замминистра финансов Тимур Максимов, курирующий в ведомстве долговую тематику.
"Я лично хотел бы да (сократить займы на всю сумму... читать дальше
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10 марта 2021 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,57 пункта (0,131%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3474,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3514,26... читать дальше
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10 марта 2021 года 16:14
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) кредитный рейтинг "A+(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной... читать дальше
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10 марта 2021 года 16:08
Минфин РФ смотрит на различные варианты размещения еврооблигаций, любой ликвидный рынок может быть интересен, заявил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов.
В августе 2019 года были введены новые санкции США, лишившие американских инвесторов возможности... читать дальше
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10 марта 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,4/74,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
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10 марта 2021 года 16:01
Российские рыбопромышленники я начала года по 9 марта добыли 887,38 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 159,42 тыс. тонн (на 15,2%) меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщило Росрыболовство.
Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сократился... читать дальше
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10 марта 2021 года 15:53
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам и профучастникам продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года.
Законопроект (N1098730-7) был внесен в... читать дальше
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10 марта 2021 года 15:45
Американский концерн General Electric Co. (GE) продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более $30 млрд.
Согласно условиям сделки, одобренным советами директоров обеих компаний, GE получит около $24 млрд в... читать дальше
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10 марта 2021 года 15:36
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 марта проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением... читать дальше
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10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 марта 2021 года 15:28
Грузооборот морских портов РФ в январе-феврале 2021 года сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 128,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 10,9% (до 60,96... читать дальше
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10 марта 2021 года 15:20
Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн... читать дальше
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