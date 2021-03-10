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10 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,264 руб.
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10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 марта, составляет 74,264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,35 коп.
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10 марта 2021 года 16:26
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 95,0311% от номинала, что соответствует доходности 6,68% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:22
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале снизился на 26%, отток капитала - на 18%
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2021 года, по предварительной оценке, уменьшилось на 26%, до $13,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда оно составило $17,6 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Как... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:15
Программу внутренних заимствований РФ на 2021 год можно сократить на весь объем неизрасходованных бюджетных остатков прошлого года, считает замминистра финансов Тимур Максимов, курирующий в ведомстве долговую тематику. "Я лично хотел бы да (сократить займы на всю сумму... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,57 пункта (0,131%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3474,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3514,26... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:14
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) кредитный рейтинг "A+(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:08
Минфин РФ смотрит на различные варианты размещения еврооблигаций, любой ликвидный рынок может быть интересен, заявил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов. В августе 2019 года были введены новые санкции США, лишившие американских инвесторов возможности... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,4/74,68 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,4/74,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 марта 2021 года 16:01
Российские рыбопромышленники я начала года по 9 марта добыли 887,38 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 159,42 тыс. тонн (на 15,2%) меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщило Росрыболовство. Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сократился... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:53
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам и профучастникам продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года. Законопроект (N1098730-7) был внесен в... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:45
Американский концерн General Electric Co. (GE) продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более $30 млрд. Согласно условиям сделки, одобренным советами директоров обеих компаний, GE получит около $24 млрд в... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:36
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 марта проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщила пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб.
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
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Грузооборот морских портов РФ в январе-феврале 2021 года сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 128,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 10,9% (до 60,96... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:20
Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн... читать дальше
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