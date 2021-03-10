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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,264 руб.
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Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Из России уходит последняя западная система денежных переводов
MoneyGram, единственная сейчас официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов в РФ, уходит из страны, пишет "Коммерсант". Как стало известно газете, на этой неделе MoneyGram (состоит в реестре операторов платежных систем ЦБ),...
 
Прокуроры выявили более 5 тыс. нарушений в кредитно-банковской деятельности
В прошлом году по итогам прокурорских проверок кредитно-банковской деятельности было выявлено более 5 тыс. нарушений, сообщили корреспонденту "Российской газеты" в Генпрокуратуре. Для устранения нарушений, которые касались как прав граждан, так и...
 
Квартиры в спальных районах могут подорожать
На российском рынке недвижимости закрепился новый тренд: у инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на квадраты,...
 
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10 марта 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,264 руб.

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10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 марта, составляет 74,264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,35 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
10 марта 2021 года 16:26
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26236 на аукционе - 6,68%, размещены бумаги на 9,98 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 95,0311% от номинала, что соответствует доходности 6,68% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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10 марта 2021 года 16:22
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале снизился на 26%, отток капитала - на 18%
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2021 года, по предварительной оценке, уменьшилось на 26%, до $13,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда оно составило $17,6 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Как...    читать дальше
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10 марта 2021 года 16:15
Долговой блок Минфина за сокращение программы заимствований-2021 на весь объем бюджетных остатков
Программу внутренних заимствований РФ на 2021 год можно сократить на весь объем неизрасходованных бюджетных остатков прошлого года, считает замминистра финансов Тимур Максимов, курирующий в ведомстве долговую тематику.

"Я лично хотел бы да (сократить займы на всю сумму...    читать дальше
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10 марта 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 10 марта снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,57 пункта (0,131%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3474,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3514,26...    читать дальше
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10 марта 2021 года 16:14
АКРА присвоило "М.Видео" рейтинг "A+(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) кредитный рейтинг "A+(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной...    читать дальше
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10 марта 2021 года 16:08
Минфин РФ устроит любой ликвидный рынок для валютных займов
Минфин РФ смотрит на различные варианты размещения еврооблигаций, любой ликвидный рынок может быть интересен, заявил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов.

В августе 2019 года были введены новые санкции США, лишившие американских инвесторов возможности...    читать дальше
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10 марта 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,4/74,68 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,4/74,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
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10 марта 2021 года 16:01
Российские рыбаки снизили улов с начала года на 15,2%
Российские рыбопромышленники я начала года по 9 марта добыли 887,38 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 159,42 тыс. тонн (на 15,2%) меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщило Росрыболовство.

Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сократился...    читать дальше
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10 марта 2021 года 15:53
В первом чтении Госдумой принят законопроект о запрете продаж сложных фининструментов "неквалам"
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам и профучастникам продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года.

Законопроект (N1098730-7) был внесен в...    читать дальше
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10 марта 2021 года 15:45
General Electric продает свой бизнес по лизингу самолетов ирландской AerCap
Американский концерн General Electric Co. (GE) продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более $30 млрд.

Согласно условиям сделки, одобренным советами директоров обеих компаний, GE получит около $24 млрд в...    читать дальше
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10 марта 2021 года 15:36
Путин в четверг обсудит с бизнесом меры по улучшению инвестклимата
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 марта проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением...    читать дальше
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10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб.
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4,02 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн
В четверг, 11 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 марта 2021 года 15:30
В четверг, 11 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб.
В четверг, 11 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,27 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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10 марта 2021 года 15:28
Грузооборот морских портов РФ в январе-феврале сократился на 3,2%
Грузооборот морских портов РФ в январе-феврале 2021 года сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 128,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 10,9% (до 60,96...    читать дальше
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10 марта 2021 года 15:20
Нефть перешла к росту в ожидании данных о запасах в США
Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн...    читать дальше
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